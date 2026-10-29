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Clima en Nuevo León: Temperaturas de 15°C a 27°C para el viernes 30 de octubre

La Zona Metropolitana de Monterrey disfrutará de un viernes con cielo despejado y ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

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Se espera mucho calor para la Zona Metropolitana de Monterrey. (Cuartoscuro)
Por Redacción

La Zona Metropolitana de Monterrey se prepara para un viernes 30 de octubre con un clima muy agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica condiciones de cielo despejado y temperaturas cálidas en la región, lo que favorecerá las actividades al aire libre en todas sus ciudades principales.

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¿Qué temperaturas esperan en Monterrey y sus alrededores?

En Monterrey, la capital, se espera una temperatura mínima de 15.7°C y una máxima que alcanzará los 26.7°C. Muy cerca, en San Pedro Garza García, las temperaturas variarán de 15.0°C a 25.7°C, mostrando un ambiente similarmente templado.

Por otro lado, en Guadalupe, el termómetro registrará una mínima de 16.3°C y una máxima de hasta 27.7°C. Para Apodaca, se anticipan las temperaturas más elevadas de la zona, con una mínima de 17.3°C y una máxima que podría llegar a los 29.0°C, invitando a usar ropa ligera.

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¿Hay probabilidad de lluvia este viernes en Nuevo León?

Los habitantes de Nuevo León pueden estar tranquilos, pues no se espera probabilidad de lluvia para este viernes. Las condiciones atmosféricas indican un cielo despejado en toda la región, con un viento ligero de 6 km/h en la mayoría de las ciudades, y de 8 km/h en Apodaca.

Aunque el SMN ha informado sobre lluvias fuertes en otras entidades del país, como el occidente y Coahuila, la Zona Metropolitana de Monterrey mantendrá un clima estable. La ausencia de lluvias y la visibilidad clara caracterizarán el día, lo que asegura un ambiente seco y cómodo.

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¿Cómo estará el clima en Nuevo León durante el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

  • Viernes 30 de octubre: Máxima de 26°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 5 km/h.
  • Sábado 31 de octubre: Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.
  • Domingo 1 de noviembre: Máxima de 27°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.
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La tendencia para el fin de semana en Nuevo León es de estabilidad y temperaturas agradables. Se esperan días con cielo despejado y un ligero aumento en las máximas, manteniendo un ambiente ideal para disfrutar de la ciudad y sus alrededores sin preocupaciones por el mal tiempo.

¿Qué recomendaciones seguir para el buen clima en Nuevo León?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Es aconsejable usar ropa ligera y de colores claros, así como aplicar protector solar si se planea pasar mucho tiempo al aire libre para proteger la piel.

Este viernes y el fin de semana son perfectos para realizar actividades al aire libre, como paseos o deportes. Se sugiere evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, cuando los rayos son más intensos. Para actualizaciones, consulte siempre las fuentes oficiales.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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