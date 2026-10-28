‘Se cierra el cielo’ en Nuevo León: Monterrey espera hasta 14 grados este jueves 29 de octubre

Así estará el clima en Nuevo León este jueves 29 de octubre.

Este jueves 29 de octubre, la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, prevé cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica mínimas de 14°C a 18°C y máximas de 22°C a 27°C, generando un ambiente templado en la región.

Cielo nublado sobre la Zona Metropolitana de Monterrey. Fuente: Pexels.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Nuevo León?

En Monterrey, se esperan mínimas de 15.3°C y máximas de 24.3°C. El cielo estará nublado con viento de 6 km/h. En el centro de la ciudad, las temperaturas variarán entre 16°C y 24°C durante el día.

Para San Pedro Garza García, las mínimas serán de 14.7°C y máximas de 23.0°C. En Guadalupe, se esperan mínimas de 16.3°C y máximas de 25.0°C. Ambas zonas tendrán cielo nublado y vientos ligeros.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cuál ciudad de Nuevo León tendrá más calor o viento?

Apodaca registrará las temperaturas más altas de la región, con una mínima de 17.7°C y una máxima que alcanzará los 27.0°C. El viento soplará a 8 km/h, mostrando un clima ligeramente más cálido hacia el este de la zona metropolitana.

En general, el cielo nublado será constante este jueves en toda la Zona Metropolitana de Monterrey. No se espera probabilidad de lluvias. Los vientos se mantendrán ligeros, entre 6 y 8 km/h, asegurando un ambiente tranquilo en la región.

¿Hay alertas climáticas o fenómenos cercanos a Nuevo León?

El SMN indica que canales de baja presión y humedad causarán chubascos en el norte y noreste del país. Nuevo León, al estar en esta región, podría ver lluvias fuertes con descargas eléctricas y riesgo de deslaves o encharcamientos en algunas zonas.

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:Jueves 29 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.Viernes 30 de octubre: Máxima de 24°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.Sábado 31 de octubre: Máxima de 26°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

La tendencia para los próximos días muestra un gradual aumento en las temperaturas máximas y mínimas. Se mantendrá el cielo nublado para el viernes, pasando a medio nublado el sábado, lo que sugiere más periodos de sol. Los vientos disminuirán ligeramente.

Se recomienda vestir en capas por las temperaturas frescas de la mañana y templadas al mediodía. Es importante mantenerse hidratado, sobre todo si se realizan actividades al aire libre durante las horas más cálidas del día.

Fuente: CONAGUA.

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