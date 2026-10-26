Clima en Nuevo León: Cielo nublado y mínima de 14°C para el martes 27 de octubre

Así estará el clima para Monterrey en la última semana de octubre.

El martes 27 de octubre, el clima en Nuevo León mostrará un cielo mayormente nublado en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las temperaturas mínimas se esperan cerca de los 13°C y las máximas subirán hasta los 27°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica condiciones frescas con vientos ligeros en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León este martes?

Para el martes 27 de octubre, Monterrey tendrá una temperatura mínima de 14.7°C y una máxima de 22.3°C. En San Pedro Garza García, los valores irán de 13.7°C a 21.3°C, siendo esta la zona más fresca de la región metropolitana.

Mientras tanto, en Guadalupe se registrará una mínima de 15.3°C y una máxima de 23.3°C. Apodaca experimentará las temperaturas más altas, con un rango de 17.0°C a 25.0°C, destacando un ambiente más cálido en esta localidad.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Monterrey?

El martes 27 de octubre, el cielo en la Zona Metropolitana de Monterrey estará mayormente nublado. No se pronostican lluvias significativas. Los vientos se mantendrán ligeros, con velocidades de 6 km/h en Monterrey, San Pedro Garza García y Guadalupe. Apodaca registrará un viento ligeramente mayor, de 7 km/h.

Las condiciones de nubosidad dominarán el panorama climático en la región. Sin embargo, no se esperan lluvias para el martes. El ambiente fresco, combinado con los vientos ligeros, hará que el día sea agradable para la mayoría de las actividades al aire libre, sin necesidad de paraguas.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 27 de octubre: Máxima de 24°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Miércoles 28 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Jueves 29 de octubre: Máxima de 21°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días en Nuevo León indica una ligera baja en las temperaturas máximas. El cielo se mantendrá nublado, con mínimas estables alrededor de los 15°C. Los vientos serán ligeros. No se anticipan eventos meteorológicos extremos, manteniendo un patrón climático constante.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en Nuevo León?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por las mañanas y noches, se aconseja usar ropa abrigadora. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable llevar un suéter ligero o chamarra. Mantenerse hidratado sigue siendo importante, incluso con temperaturas más bajas, para el bienestar general.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere usar varias capas de ropa. Esto permite adaptarse fácilmente a los cambios de temperatura a lo largo del día. Aunque el cielo estará nublado, siempre es bueno considerar protegerse del sol si se pasa mucho tiempo fuera.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.