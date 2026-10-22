Nuevo León espera un viernes 23 de octubre con temperaturas frescas y cielo nublado

Guadalupe presentará temperaturas que irán desde los 15.3°C como mínima hasta los 24.3°C como máxima, siendo una de las ciudades con clima más templado (Foto: Cuartoscuro)

La Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, tendrá un viernes 23 de octubre con un clima fresco y cielo mayormente nublado.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas en el sureste del país, esta región experimentará condiciones estables y sin probabilidad de lluvia.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León mañana?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 14.3°C y la máxima llegará a los 23.0°C. Para sus municipios, como la zona centro de Monterrey, las temperaturas actuales rondan los 21.5°C, con rangos que varían de 14°C a 27°C.

San Pedro Garza García tendrá un ambiente similar, con una mínima de 13.3°C y una máxima de 22.0°C. Se observa que San Pedro es ligeramente más fresco que Monterrey. Sus áreas principales, como el casco urbano, registran alrededor de 20.4°C actualmente, con rangos de 14°C a 26°C.

¿Habrá probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Guadalupe presentará temperaturas que irán desde los 15.3°C como mínima hasta los 24.3°C como máxima, siendo una de las ciudades con clima más templado. Sus zonas, como el centro de Guadalupe, marcan los 22.4°C en este momento, con rangos de 15°C a 28°C.

(Carachure Bautista Jesús)

Por su parte, Apodaca registrará la temperatura más alta de la región, con una mínima de 16.7°C y una máxima de 26.3°C.

El viento soplará a 14 km/h en esta zona. Todas las ciudades mantendrán un cielo nublado, sin probabilidad de lluvia durante el día.

¿Cómo será el pronóstico extendido para el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 23 de octubre: Máxima de 25°C, mínima de 15°C, medio nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 24 de octubre: Máxima de 23°C, mínima de 14°C, cielo nublado, viento de 10 km/h.

Domingo 25 de octubre: Máxima de 21°C, mínima de 14°C, cielo nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el fin de semana indica un descenso gradual de las temperaturas en la región. El sábado bajará la máxima a 23°C y el domingo alcanzará los 21°C, manteniendo el cielo nublado y vientos moderados en toda la zona.

¿Qué precauciones tomar ante este clima fresco?

Se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey mantenerse informados y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las mañanas y noches, cuando los grados serán más bajos. Es prudente llevar un suéter ligero al salir de casa.

Para quienes realicen actividades al aire libre, es importante considerar las variaciones de temperatura entre el día y la noche.

Se sugiere usar varias capas de ropa para adaptarse fácilmente a los cambios del clima y evitar resfriados comunes.

¿Dónde consultar las fuentes oficiales del clima?

La información detallada sobre el pronóstico del clima para Nuevo León puede consultarse en los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil del Estado. Se aconseja revisar sus actualizaciones periódicamente para cualquier cambio en las condiciones.

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