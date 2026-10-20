Miércoles ‘soleado’ en Nuevo León: Prevé temperaturas de hasta 29 grados este 21 de octubre

Así estará el clima en Nuevo León este miércoles 21 de octubre.

El miércoles 21 de octubre, la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, tendrá un clima mayormente despejado. Se esperan temperaturas frescas por la mañana y templadas durante la tarde, ideales para actividades al aire libre.

Vistas de la ciudad de Monterrey bajo un cielo poco nuboso.

¿Qué temperaturas esperan en Nuevo León el miércoles?

Monterrey registrará temperaturas entre 14.7°C y 24.3°C. San Pedro Garza García espera entre 13.7°C y 23.3°C.

Guadalupe tendrá mínimas de 15.3°C y máximas de 25.3°C. En Apodaca, las temperaturas variarán de 17.0°C a 27.0°C, siendo la más cálida.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Habrá lluvias en la zona metropolitana de Monterrey?

El miércoles, el cielo en la zona metropolitana de Monterrey estará mayormente despejado o poco nuboso. La probabilidad de lluvia es baja, por lo que se espera un día seco.

El viento soplará de forma moderada. En Monterrey y Guadalupe, se esperan vientos de 8 km/h. Para San Pedro Garza García y Apodaca, llegarán a los 9 km/h.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 21 de octubre: Máxima de 26°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Jueves 22 de octubre: Máxima de 26°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

Viernes 23 de octubre: Máxima de 21°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el jueves es similar al miércoles, con temperaturas estables y cielo despejado. Sin embargo, el viernes bajará la temperatura máxima y habrá un cielo nublado.

¿Cómo prepararse para el clima en Nuevo León?

Ante las temperaturas frescas de la mañana y templadas de la tarde, se recomienda usar ropa en capas. Un suéter ligero o chamarra será útil a primera hora del día.

Es importante mantenerse hidratado, bebiendo agua constantemente, aunque las temperaturas no sean extremas. Protegerse del sol con gorra y lentes es una buena práctica diaria.

Fuente: CONAGUA

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