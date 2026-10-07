‘Ruega por mí que soy tan miserable’: Detienen a 3 por robar una figura de San Judas Tadeo en León

Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo de una imagen de San Judas Tadeo.

Al menos tres ladrones se robaron una imagen de San Judas Tadeo del interior de una tienda de venta de objetos religiosos ubicada en pleno centro de la ciudad de León, Guanajuato.

El robo lo cometieron en menos de un minuto, y quedó video grabado en una cámara de seguridad. La imagen robada de San Judas Tadeo es de tamaño real.

A través del video que circula en redes sociales, quedó evidenciado el robo sacro que se registró la tarde del martes 6 de octubre, alrededor de las 15:30 horas.

En la grabación se aprecia que tres personas llegan al local comercial y se quedan en la entrada principal.

Luego, un sujeto se acerca a la gran imagen de San Judas Tadeo, la revisa y la carga por un momento para tantear el peso que tiene, pero la vuelve a dejar en su lugar.

En el video se aprecia que dos de los ladrones voltean a todos lados para percatarse que no los están observando.

Los sujetos huyeron con la imagen de San Judas Tadeo.

El individuo que había cargado la imagen ingresó nuevamente a la tienda para distraer a los empleados.

Durante la distracción y al ver que no había alguien que los mirara, uno de los sujetos toma la imagen entre sus brazos y se retira con ella, esto mientras el que permanecía afuera le hace una seña al que se metió para despistar el atraco.

Los delincuentes escapan a prisa cargando la imagen religiosa.

El negocio atracado se encuentra a unos cuantos metros de la Catedral y de la Presidencia Municipal de León.

El robo ocurrió a unos días de la fiesta principal de San Judas Tadeo que se celebra cada 28 de octubre.

¿Qué relación tiene San Judas Tadeo con los delincuentes?

Si bien, la Iglesia Católica reconoce oficialmente a San Judas Tadeo como el santo de las causas difíciles y desesperadas, en zonas urbanas marginadas, muchas personas con contextos difíciles, como adictos y exconvictos, se encomiendan a este santo buscando ayuda o protección.

De ahí, deriva que a San Judas Tadeo se le asocie como protector de los delincuentes.

La Arquidiócesis de México ha dicho que ningún santo intercede por quienes actúan en contra de los mandamientos, como robar o matar.

Detienen a tres, señalados como presuntos ladrones de San Judas Tadeo

Este miércoles, la Policía Municipal de León informó que detuvo a una mujer y dos hombres, señalados como los presuntos ladrones de la imagen de San Judas Tadeo.

Las tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal, luego de una persecución por calles de la zona poniente de la ciudad.

La detención llegó después de que las autoridades recibieron un reporte sobre un robo al interior de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de los bulevares Celestita y Aristóteles, en la colonia La Joya.

Los delincuentes intentaron escapar a bordo de una camioneta Chevrolet Equinox negra, modelo 2017, pero fueron alcanzados e interceptados sobre el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra.

La policía logró recuperar la mercancía que los ladrones robaron de la tienda de autoservicio.

Las autoridades investigan si los detenidos tienen relación con el robo de la imagen de San Judas Tadeo.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, los detenidos fueron identificados como Aracely ‘N’, de 42 años; Luis Fernando ‘N’, de 26 años, y Luis Fernando ‘N’, de 42 años.