Un fin de semana fresco en Jalisco: Espera temperaturas entre 12 y 29 grados este sábado

La probabilidad de lluvia para este sábado en la Zona Metropolitana de Guadalajara es alta, con cielo mayormente nublado en todas las ciudades. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para el sábado 12 de septiembre tendrá cielo mayormente nublado y temperaturas frescas.

Se espera que los termómetros marquen desde los 12.3 grados Celsius al amanecer hasta los 28.7 grados Celsius durante el día.

Estas condiciones, informadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), afectarán a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, con vientos de cuatro kilómetros por hora.

¿Qué temperaturas se esperan este sábado en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima de 28.7°C. Por su parte, en Zapopan, los valores serán similares, con una mínima de 12.3°C y una máxima de 28.7°C.

Ambas ciudades presentarán un cielo nublado y vientos de cuatro kilómetros por hora, por lo que se recomienda salir con un abrigo ligero por la mañana.

Para Tlaquepaque, se espera una mínima de 12.3°C y una máxima de 28.3°C. De forma similar, Tonalá tendrá una mínima de 12.3°C y una máxima de 28.3°C.

Esto significa que Tlaquepaque y Tonalá experimentarán máximas ligeramente más bajas que Guadalajara y Zapopan, aunque todas las zonas mantendrán mínimas frescas.

¿Hay probabilidad de lluvia en Jalisco este sábado?

La probabilidad de lluvia para este sábado en la Zona Metropolitana de Guadalajara es alta, con cielo mayormente nublado en todas las ciudades.

Un canal de baja presión en el interior del país, junto con la onda tropical número 37, hará que haya chubascos y lluvias fuertes en el occidente.

(Hernández Comi Boris Isauro)

Las lluvias fuertes podrían venir con descargas eléctricas y granizo en el occidente. Autoridades alertan sobre posibles aumentos en ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

El viento se mantendrá en cuatro kilómetros por hora, pero las ráfagas fuertes tienen el potencial de derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide precaución.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Sábado 12 de septiembre: Máxima de 29°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Domingo 13 de septiembre: Máxima de 28°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Lunes 14 de septiembre: Máxima de 29°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana muestra condiciones similares. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 12 grados Celsius, mientras que las máximas estarán entre 28 y 29 grados Celsius.

El cielo seguirá nublado, con la probabilidad de lluvias persistiendo debido a los sistemas meteorológicos activos en la región.

¿Qué precauciones tomar con este clima en Jalisco?

Ante las condiciones de cielo nublado y posibles lluvias, es importante mantenerse alerta a los comunicados oficiales. Se recomienda llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

Además, aunque las temperaturas no serán extremas, la humedad puede generar una sensación de bochorno, por lo que es bueno mantenerse hidratado.

Para los automovilistas, se aconseja manejar con precaución, especialmente en zonas con posibles encharcamientos o deslaves. Es recomendable usar ropa ligera pero que cubra, y llevar un suéter o chamarra ligera para las mañanas y noches frescas. Evite cruzar calles con corrientes de agua.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para una información detallada y las últimas actualizaciones, se recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil de Jalisco.

Estar informado ayuda a planificar mejor las actividades y tomar las precauciones necesarias ante cualquier cambio en el clima.

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