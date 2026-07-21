Sicarios agreden a fuerzas armadas que ‘blindaban’ Zacatecas tras el asesinato de 10 personas

Imagen ilustrativa de Fresnillo, Zacatecas, donde fueron asesinadas 10 personas, entre ellas un ex alcalde. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO)

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) fueron agredidos durante un operativo desplegado en Fresnillo para localizar a los responsables del multihomicidio ocurrido el sábado 18 de julio, en el que fueron asesinadas 10 personas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto.

Detienen a Manuel ‘N’, presunto agresor de fuerzas armadas

Tras la intervención, autoridades estatales y federales detuvieron a Manuel “N”, de 22 años, originario de Sinaloa, a quien le aseguraron un arma corta, droga, ponchallantas y un vehículo con alteraciones, informó en un comunicado el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral.

El ataque ocurrió este lunes 20 de julio en el área de Montemariana, en Fresnillo, durante las acciones coordinadas por los tres órdenes de gobierno para ubicar a los responsables de los hechos violentos registrados el fin de semana.

“Como resultado, tuvimos un individuo detenido, Manuel N, de 22 años, originario de Sinaloa, quien portaba un arma corta, un vehículo, drogas y ponchallantas, que no se puede descartar que forme parte de esa célula generadora de violencia en el área de Fresnillo”, señaló.

El secretario de Seguridad Pública precisó que el detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con otros hechos delictivos.

Por su parte, el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Christian Paul Camacho Osnaya, informó que Manuel “N” enfrenta cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo, delitos contra la salud, atentados contra la seguridad y robo equiparado.

Explicó que el delito de robo equiparado deriva de las condiciones del vehículo asegurado, debido a que la unidad presentaba alteraciones.

Además, confirmó el aseguramiento de un tercer vehículo relacionado con la investigación por los hechos ocurridos el sábado.

“Queremos informar a la ciudadanía que se ha logrado el aseguramiento de un tercer vehículo involucrado en los hechos que se están investigando”, declaró.

Camacho Osnaya indicó que la unidad fue trasladada a la Dirección General de Servicios Periciales, donde será sometida a análisis científicos para establecer su posible participación en los acontecimientos investigados.

El fiscal agregó que la carpeta de investigación cuenta con videograbaciones obtenidas de cámaras particulares y oficiales, las cuales permitirán identificar nuevos elementos sobre la forma en que ocurrieron los hechos y a posibles responsables.

“Esto permitirá establecer nuevas líneas de investigación y dar con los responsables de los hechos de violencia del pasado sábado”, afirmó.

La indagatoria, detalló, está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la Unidad Nacional Antisecuestros y Antiextorsión del Gobierno de México.

El operativo forma parte del despliegue de seguridad implementado después del hallazgo de 10 hombres sin vida en Morelos, Pánuco y Sain Alto.

Entre las víctimas se encontraba el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdés, además de dos funcionarios del municipio de Fresnillo.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que las autoridades mantendrán las acciones operativas hasta esclarecer los hechos y detener a quienes resulten responsables.

“En este, como en todos los casos, nuestro compromiso es dar con los responsables y no permitir que quede impune”, sostuvo.

Asimismo, alertó sobre la difusión de información falsa en redes sociales relacionada con los operativos de seguridad y pidió a la población consultar fuentes oficiales.

“No vamos a permitir que esto suceda y por eso queremos invitar a toda la población a que nos mantengamos unidos y, sobre todo, a que nos mantengamos informados a través de los canales oficiales”, expresó.

Las autoridades estatales señalaron que los operativos continuarán en la región de Fresnillo como parte de la estrategia para reforzar la seguridad y avanzar en el esclarecimiento del multihomicidio ocurrido durante el fin de semana.