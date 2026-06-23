¡Saca el bloqueador! Nuevo León rozará los 36 grados este miércoles 24 de junio

Así estará el clima en Nuevo León este miércoles 24 de junio.

La Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, se prepara para un miércoles 24 de junio con un clima predominantemente cálido y cielo despejado. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias para la región, lo que garantiza una jornada soleada para sus habitantes. Las condiciones atmosféricas indicarán un día sin nubes.

¿Qué temperatura hará en Nuevo León este miércoles?

En el corazón de la zona metropolitana, Monterrey anticipa temperaturas que irán desde una mínima de 18°C hasta una máxima de 33°C. San Pedro Garza García tendrá un rango similar, con grados entre los 17°C y los 31°C. Los municipios de Monterrey registran actualmente 30.3°C, mientras San Pedro Garza García marca 29.1°C.

Por otro lado, Guadalupe experimentará un clima un poco más cálido, con temperaturas que variarán de 19°C a 34°C. Apodaca será la ciudad con el ambiente más caluroso, presentando una mínima de 20°C y una máxima que subirá hasta los 36°C. En Guadalupe el termómetro actual está en 31.3°C y en Apodaca en 33.5°C.

(Centro Nacional de Previsión del Tiempo)

¿Habrá lluvias mañana en la región de Monterrey?

La probabilidad de precipitación para la Zona Metropolitana de Monterrey es nula para el miércoles 24 de junio. Los cielos permanecerán completamente despejados en todas las ciudades de la región, desde Monterrey hasta Apodaca. Esto contrasta con otras zonas del país, donde el SMN pronostica lluvias fuertes en el occidente y centro de México.

El viento soplará con una velocidad moderada en la mayoría de los municipios. En Monterrey se esperan ráfagas de 11 km/h, mientras que en San Pedro Garza García el viento será de 10 km/h. Guadalupe registrará vientos de 12 km/h y Apodaca, la zona más ventosa, tendrá ráfagas de hasta 18 km/h. Las condiciones generales serán de cielos sin nubes.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

miércoles 24 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 11 km/h.

jueves 25 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 10 km/h.

viernes 26 de junio: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 11 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en la Zona Metropolitana de Monterrey indica la continuidad de un clima cálido y seco. Se mantendrán los cielos despejados y las temperaturas elevadas, sin señal de lluvias hasta el fin de semana. Es importante tomar precauciones ante el sol intenso que habrá durante estos días.

Fuente: CONAGUA.

¿Cómo protegerse del calor en la zona metropolitana?

Para enfrentar las altas temperaturas en Nuevo León, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo abundantes líquidos a lo largo del día.

Es aconsejable evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas centrales, que son las de mayor intensidad. Usar protector solar es una medida esencial.

También se sugiere vestir ropa ligera, de colores claros y materiales transpirables para ayudar al cuerpo a regular su temperatura.

Planificar actividades al aire libre en las primeras horas de la mañana o al atardecer ayudará a evitar el calor más intenso. Cuidar de niños y adultos mayores es muy importante en estas condiciones.

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