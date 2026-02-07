¿Quién es Severo Flores, ‘El Rey Mago’, enlace del CJNG con Diego Rivera y sancionado por EU?

‘El Rey Mago’: el operador del CJNG y enlace al alcalde de Tequila con el crimen organizado. (Gobierno de Ameca | ARCHIVO)

Las señales del dominio de ‘El Mencho’ a nivel municipal aparecen desde hace años y la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, sostiene la complicidad del crimen organizado con los gobiernos locales.

Las pruebas presentadas en contra de Rivera Navarro y funcionarios de su gobierno sugieren que Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública, fungía como la conexión con un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como Severo Flores Mendoza, alias ‘El Rey Mago’.

¿Quién es Severo Flores, conexión del CJNG con el alcalde de Tequila?

‘El Rey Mago’ es el excomisario de Ameca, Jalisco, que recibió sanciones de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el CJNG. Además, en 2022, ocupaba el cargo de coordinador de jefes de policía de la región de los Valles de Jalisco, integrada por 14 municipios, entre ellos Guadalajara y Puerto Vallarta.

Los puestos que desempeñaba Severo Flores le permitían acceder a información privilegiada y terminó corrompido hasta convertirse en un esbirro del CJNG, quien recibía sobornos a cambio de reportes para el crimen organizado.

“Severo Flores Mendoza es un policía municipal corrupto, nacionalizado mexicano, que proporciona información policial al CJNG a cambio de sobornos”, escribió el Departamento del Tesoro el 2 de junio de 2022 tras sancionarlo por vínculos con el crimen organizado.

Severo Flores ocupó diversos cargos policiales en Jalisco durante más de una década, aunque en 2014 reprobó un examen de control de confianza para oficiales de policía.

‘El Rey Mago’, operador de tiempo completo del CJNG

El 3 de junio de 2022, Juan Valentín Serrano, entonces alcalde de Ameca, destituyó a ‘El Rey Mago’ de su cargo como comisario de la Policía Municipal tras los señalamientos por presuntos vínculos con el CJNG.

Autoridades estatales negaron la existencia de una carpeta de investigación en contra del exfuncionario o una orden de aprehensión, por lo que permaneció en libertad.

Después de la destitución de Severo Flores Mendoza no existe registro de que ocupara un cargo público.

Otros gobiernos cooptados por el CJNG en Jalisco

Hace menos de un año, José Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Luego del hallazgo del rancho Izaguirre en la localidad, se informó que Murguía Santiago conocía la operación del centro de adiestramiento y tortura que utilizaba el cártel de las cuatro letras, pero no notificó a las autoridades ni actuó para impedirlo.

En paralelo, autoridades realizaron una investigación por la presunta participación de policías municipales de Tala, localidad colindante con Teuchitlán, y sus nexos con el CJNG.

En marzo de 2025 sumaban tres oficiales de la Policía Municipal de Tala detenidos por la privación de la libertad de personas que después entregaban a civiles en el rancho Izaguirre.