Brote de sarampión en México: Salud Puebla confirma 45 contagios en las últimas 24 horas

Autoridades sanitarias refuerzan acciones de prevención para contener el brote de sarampión en México. (Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSA) confirmó 45 casos de sarampión, uno más que lo reportado el jueves 5 de febrero. La incidencia es en adultos de entre 25 y 44 años, principalmente en mujeres.

El informe detalla que 18 de los contagios corresponden a hombres y 27 a mujeres, mientras que el número de casos probables asciende a 174, con 65 ya descartados tras el análisis clínico y epidemiológico.

Las autoridades explicaron que el comportamiento del brote está asociado a la movilidad poblacional, el uso constante del transporte público y las actividades laborales fuera del hogar, factores que incrementan el riesgo de exposición.

En el caso de niñas y niños, se reportan contagios, aunque la prevalencia es menor en comparación con la población adulta, situación atribuida a los esquemas de vacunación que se mantienen activos.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación es la única medida efectiva para prevenir el sarampión, por lo que llamó a la población a revisar su cartilla nacional de salud y confirmar que cuente con el esquema completo.

Para los menores de entre 6 y 11 meses, quienes aún no forman parte del esquema regular, se indicó que pueden acudir a cualquier unidad de Salud o del sistema IMSS-Bienestar para recibir la dosis conocida como inoculación cero.

Refuerzan acciones sanitarias por sarampión en Querétaro

La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informó que, tras la detección del primer caso de sarampión en el país en febrero de 2025, se fortalecieron de manera permanente las acciones de vigilancia epidemiológica, detección oportuna y vacunación, con especial atención en la entidad.

Como resultado de estas estrategias, se identificó un caso en el municipio de Querétaro, correspondiente a una mujer de 38 años, que se encuentra bajo investigación para determinar el mecanismo de contagio; con ello, el acumulado en 2026 es de ocho casos confirmados.

La dependencia estatal detalló que la paciente presenta evolución clínica estable, sin complicaciones, y permanece bajo seguimiento médico y epidemiológico.

De forma paralela, se mantienen activas las acciones de cerco epidemiológico, que incluyen la búsqueda intencionada de casos probables, el seguimiento de contactos, la revisión de cartillas de vacunación y la aplicación de dosis para completar esquemas, con el objetivo de prevenir la transmisión comunitaria.

Asimismo, la SESA exhortó a la población a revisar y completar sus esquemas de vacunación, al recordar que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible.

Las vacunas están disponibles de manera gratuita en los 198 centros de salud del estado, y se mantiene la coordinación interinstitucional con el IMSS, el ISSSTE y el sector privado para garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante posibles nuevos casos.