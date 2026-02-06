Florida, en alerta por sarampión: Universidades reportan contagios entre estudiantes

Brotes de sarampión en universidades de Florida, el cuarto estado con más casos en Estados Unidos, encendieron alertas entre las autoridades, tras un año en el que el país registró el mayor número de contagios desde 1991, pese a que la enfermedad se consideró erradicada en el 2000.

La Universidad Ave María reportó al menos 20 casos en el sur del estado, mientras que la Universidad de Florida, en el norte, informó de dos personas enfermas. La cifra podría aumentar, debido a que el Departamento de Salud estatal (DOH, por sus siglas en inglés) continúa el rastreo de contactos y posibles contagios adicionales.

“El Departamento de Salud de Florida en el condado de Collier está proveyendo recursos adicionales para monitorear casos sospechosos de sarampión y minimizar más transmisiones. DOH-Collier está trabajando de cerca con funcionarios de la Universidad Ave María”, explicó la dependencia en un aviso.

Un recuento de la Universidad Johns Hopkins coloca a Florida en 2026 como el cuarto estado con más casos confirmados de sarampión a nivel nacional. No obstante, advirtió sobre un posible subregistro, ya que solo se notificaron 17 casos, por detrás de Carolina del Sur (548), Utah (48) y Arizona (34).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 733 casos en lo que va de 2026, cifra que representa, en menos de mes y medio, casi una tercera parte de los 2 mil 276 registrados durante todo 2025, año que marcó un récord de infecciones desde 1991.

¿Qué está provocando el brote de contrarios de sarampión en EU?

Aunque el sarampión se erradicó en Estados Unidos en el año 2000, los contagios repuntaron por la disminución en la vacunación, atribuida a la “desinformación”, de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría (AAP).

Según los CDC, más de nueve de cada diez personas contagiadas, equivalente a 95 por ciento, no cuentan con esquema de vacunación.

La Universidad de Florida informó a su comunidad estudiantil que, en caso de no haber tenido contacto con las personas infectadas, “no hay razón para creer que están en peligro”. Además, señaló que “la vasta mayoría de estudiantes, profesores y trabajadores son inmunes” a la enfermedad, ya sea por vacunación o por infección previa.

Los casos en Florida se presentan en un contexto de debate, luego de que el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, anunció en septiembre pasado que el gobernador republicano Ron DeSantis impulsaría la eliminación de los mandatos de vacunación establecidos en la legislación estatal.