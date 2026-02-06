‘Terror’ en Monterrey: Balacera entre vendedores de droga deja 7 heridos, incluido un menor de edad

La balacera habría sido provocada por vendedores de drogas en el centro de Monterrey.

Una balacera en avenida Juárez, al centro de Monterrey, Nuevo León, dejó siete heridos, entre ellas un menor de 16 años.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:00 horas de este jueves 5 de febrero, y la Fiscalía General de Nuevo León explicó que el punto exacto de la balacera fue entre Aramberri y Modesto Arreola, con múltiples peatones y comerciantes que quedaron en medio del ataque, y algunos otros corrieron para resguardarse.

Testigos dijeron que se trató de una persecución a pie, y poco después vinieron los disparos. Dicha versión fue confirmada por las autoridades.

“Lo que reporta uno de los ciudadanos es que ellos vieron a los sujetos que venían corriendo otros atrás que les decían que se pararan y ahí fue dónde empezó el fuego, empezaron las detonaciones” dijo Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Monterrey.

“Lo que tenemos en imágenes son cuatro personas que participan, cuatro personas que vemos en los videos corriendo, los que creemos que son los agresores o agredidos”, agregó el funcionario.

A la llegada de médicos de Protección Civil y policías de Monterrey, ubicaron a dos heridos sobre la banqueta, así como varios casquillos.

Al seguir en la zona de la balacera en Nuevo León, detectaron a dos mujeres resguardadas en un negocio de pollos y a otras dos al interior de un pequeño restaurante, más tarde ubicaron a un hombre también resguardado.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León informó que los heridos fueron identificados como Norma de 43 años de edad; Diego de 60; Raquel de 42; Ofelia de 55; Erika de 43; Alison de 16 y Gilberto de 46 años de edad, quienes fueron trasladados a los hospitales 21 del IMSS y el Hospital Metropolitano, respectivamente.

“No tenemos ninguno de gravedad, uno con una herida de entrada y salida en el antebrazo, otros un rozón en la muñeca, El otro es en el glúteo, otro es una esquirla, como quiera se dio la atención rápido” agregó Sánchez Quiroz.

Eduardo Sánchez Quiroz adjudicó los hechos a una presunta disputa entre vendedores de droga en la zona.

“Lo que sucede es que se encuentran ahí dos grupos antagónicos o dos gentes que andan vendiendo droga (narcotraficantes que operan en Nuevo León) y como que discuten, al menos uno de ellos saca un arma y hace varias detonaciones”, explicó.

El funcionario mencionó que la policía de Monterrey cuenta con imágenes de los agresores dado que en la zona existen diversas cámaras del C4 de Regio, material que será proporcionado a la Fiscalía de Justicia.

Los hechos, además de provocar pánico entre la ciudadanía, generaron un intenso tráfico debido a que fue cerrada en su totalidad la circulación de la avenida Benito Juárez, la cual atraviesa todo el centro de la ciudad de Monterrey