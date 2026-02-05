Atentan contra alcalde de Zacualpan, Veracruz: Sobrevive Andrés Maldonado a ataque armado

El presidente municipal de Zacualpan, un municipio de la zona norte de Veracruz, Andrés Maldonado Yáñez, y su esposa y presidenta del DIF municipal, Jazmín Martínez Santizo, sobrevivieron a un atentado en conjunto.

El ataque ocurrió el miércoles 4 de febrero cuando se trasladaban juntos en un vehículo hacia la ciudad de Xalapa desde Zacualpan, donde fueron abordados por hombres armados, quienes dispararon en múltiples ocasiones.

El alcalde y su esposa salieron ilesos de la agresión armada; sin embargo, el chofer, identificado como Hilario Fragoso Calderón, resultó con una herida en la pierna, por lo que debió ser atendido.

La Síndica del Ayuntamiento, Juliana Pérez Tiburcio, confirmó el ataque y sostuvo e informó que el chofer se encuentra fuera de peligro, mientras que el alcalde y su esposa están ilesos.

“El atentado fue el 4 de febrero, aproximadamente a las ocho y media de la noche, resulto herido el chofer que labora en el Ayuntamiento, fue herido con un arma de fuego en la pierna y está estable y fuera de peligro”, señaló.

¿Por qué estaba el alcalde de Zacualpan en Xalapa?

Explicó que Jazmín Martínez Santizo había acudido a Xalapa debido a que tuvo un curso para desempeñar sus funciones en el Sistema DIF municipal, mientras que el edil de extracción priista se unió al viaje para hacer diversas gestiones que necesitaba ante el gobierno del estado.

El ayuntamiento indicó que tras el ataque ni el alcalde ni la presidenta del DIF municipal tienen sus teléfonos debido a que se encuentran siendo atendidos.

“Se informa que, derivado de estos hechos, las personas involucradas NO cuentan actualmente con acceso a sus dispositivos móviles, por lo que no podrán atender llamadas ni mensajes en sus números personales. Los números ya fueron reportados; sin embargo, les solicitamos mantenerse atentos y tomar las debidas precauciones”, aseguró.

Además, sostuvo que ya se realizan las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades para esclarecer los hechos.

“Las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Se exhorta a la población a mantener la calma y a atender únicamente información oficial”, afirma el comunicado