Camión de la Guardia Nacional invade carril del Mexibús y provoca muerte de motociclista en Ecatepec

Tras el choque que ocurrió a la altura de la estación San Carlos de la línea 2 del Mexibús, los oficiales de la Guardia Nacional descendieron de la unidad para dar auxilio a las víctimas. [Fotografía. Cuartoscuro]

Un motociclista murió y una mujer resultó lesionada luego de que un camión de la Guardia Nacional invadió el carril confinado del Mexibús y arrolló una motoneta en la avenida José López Portillo, a la altura de la estación San Carlos de la línea 2, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

El incidente ocurrió poco antes del mediodía de este martes 3 de febrero, cuando un motociclista intentó dar vuelta sobre la avenida José López Portillo. Sin embargo, el vehículo de la Guardia Nacional, que circulaba por carril exclusivo del Mexibus, se pasó el semáforo en rojo y terminó por impactar a la motoneta.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que el vehículo oficial impacta contra la motoneta, pasa por encima del conductor y alcanza a golpear a la mujer que viajaba como copiloto.

Reportes preliminares señalan que el vehículo de la Guardia Nacional no llevaba torreta ni sirena activadas al momento del percance, ni emitió algún aviso sonoro que indicara una posible emergencia.

Tras el choque, se observa como el camión se detiene pocos metros después sobre el carril del Mexibús y de inmediato los oficiales descendieron de la unidad para dar auxilio a las víctimas.

Hasta el momento, se sabe que el conductor de la motocicleta perdió la vida en el sitio, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La vía confinada del Mexibús permaneció acordonado por elementos de la policía municipal y estatal, en tanto personal del Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

En el lugar se identificó que el vehículo involucrado era un camión grande, conocido como tipo ‘Kodiak’, que transportaba diversas pertenencias. De acuerdo con versiones recogidas entre los elementos presentes, el personal de la Guardia Nacional ya se dirigía a su descanso tras concluir sus asignaciones.

La Guardia Nacional no ha emitido una postura oficial sobre el accidente de tránsito ocurrido en Ecatepec.