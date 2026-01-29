Incendian restaurante ‘El Calamar’ con bombas molotov: Mafia Veracruzana se adjudica ataque con narcomanta

Los atacantes usaron bombas molotov contra el restaurante 'El Calamar' en Coatzacoalcos.

El restaurante El Calamar, ubicado en el malecón de Coatzacoalcos, Veracruz, fue incendiado presuntamente por el Cártel Mafia Veracruzana este jueves 29 de enero.

Los hechos ocurrieron cerca de las 13:40 horas, cuando hombres a bordo de una motocicleta lanzaron bombas molotov a la palapa del establecimiento ubicado en la colonia Paraíso, sobre las calles José Luis Cuevas y Las Palmas.

Los primeros reportes indican que los delincuentes, antes de lanzar los explosivos contra el restaurante, colocaron una narcomanta con amenazas no solo a los dueños de El Calamar, sino a otros establecimientos, supuestamente apoyados por un bando rival.

El restaurante El Calamar fue consumido en su totalidad por el fuego, siendo el segundo incendio registrado desde su apertura. El anterior incendio ocurrió el 16 de mayo, aunque se informó que en aquella ocasión la afectación fue un corto circuito.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Veracruz, además del personal de la agrupación Alfa y Omega, acudieron al lugar del ataque y sofocaron el fuego, lo que dio paso al inicio de las investigaciones.

Marina, Ejército, Guardia Nacional, así como la policía estatal y municipal estuvieron en los peritajes y levantaron la narcomanta.

¿Qué decía la narcomanta colocada en el restaurante El Calamar?

En redes sociales se viralizó la narcomanta con la que el Cártel Mafia Veracruzana, que tenía un mensaje dirigido especialmente a negocios de la zona con amenazas y como si el ataque se tratara de una represalia contra las ‘Lacras Charras’.

“Para que vean lo que es andar quemando negocios, tal como lo hacían ustedes. Todos los negocios que apoyen así quedarán. Sabemos quienes apoyan a las ‘Lacras Charras’”, se lee en la narcomanta firmada por el Cártel Mafia Veracruzana.

La Mafia Veracruzana estaría relacionada con múltiples hechos violentos en Veracruz, especialmente el asesinato de Irma Hernández Cruz, taxista que fue secuestrada a mitad del año pasado.

