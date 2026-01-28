‘Si está re’ a gusto’: Sorprende el elefante marino ‘Panchito’ a visitantes de playas en Nayarit

Se recomienda no acercarse a menos de 80 metros si se ve a 'Panchito' en alguna playa de Nayarit. (Foto: Especial)

El elefante marino del sur (Mirounga leonina) conocido como ‘Panchito’ fue avistado nuevamente entre el 26 y 27 de enero en distintas playas de Nayarit, lo que activó protocolos de resguardo interinstitucional y permitió retomar el seguimiento científico de un ejemplar considerado clave para el estudio de esta especie en el Pacífico mexicano.

El animal es monitoreado desde 2020 por la organización Biólogos Marinos ORG y otras asociaciones ambientalistas de Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que el primer reporte se recibió el lunes 26 de enero, luego de que en redes sociales se difundiera la presencia de un mamífero marino de gran tamaño en las playas Santa Cruz de Miramar y Potrerillos, en el municipio de San Blas.

Al sitio acudieron agentes de Protección Ciudadana, Bomberos y Protección Civil Municipal, quienes constataron que el ejemplar regresó al mar sin presentar dificultades aparentes.

Biólogos Marinos Org monitorea constantemente los desplazamientos de 'Panchito'. (Foto: Biólogos Marinos)

El 27 de enero se recibió un nuevo aviso por parte de turistas que reportaron la presencia de un animal con características similares en la playa Los Ayala, municipio de Compostela.

Elementos de Bomberos Estatales, en coordinación con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Protección Civil Municipal, arribaron al lugar, donde se confirmó que se trataba de un elefante marino.

Ante ello, las autoridades acordonaron el área y activaron los protocolos correspondientes para dar seguimiento a la reubicación y evaluación de su estado de salud.

¿Quién es ‘Panchito’, el elefante marino?

De forma paralela, la organización Biólogos Marinos Org informó que el ejemplar corresponde al mismo elefante marino del sur registrado en Nayarit durante 2020 y 2021, particularmente en la localidad de San Francisco, municipio de San Blas.

Desde entonces, este individuo ha sido monitoreado debido a la relevancia científica de su presencia en costas mexicanas.

Biólogos Marinos Org detalló que desde 2020 mantiene comunicación constante con el doctor Fernando Elorriaga, especialista en pinnípedos, quien confirmó, a partir de las características físicas del ejemplar, que se trata de un individuo originario del hemisferio sur.

La organización subrayó que la trayectoria de ‘Panchito’ abarca una amplia franja del Pacífico mexicano.

¿Qué estudios arroja el monitoreo de ‘Panchito’?

Los especialistas indicaron que, debido a que el ejemplar ha permanecido por periodos prolongados en el Golfo de California, se le ha apodado recientemente como ‘Panchito Cortés’.

Este comportamiento resulta de especial interés científico, ya que aporta datos relevantes sobre los desplazamientos, adaptación y uso de hábitat de la especie fuera de sus áreas habituales.

El seguimiento del elefante marino ha sido posible gracias al trabajo de foto-identificación realizado por Fabiola Flores y Jorge Morales, quienes han documentado su crecimiento y condición corporal a lo largo del tiempo.

De acuerdo con Biólogos Marinos Org, la comparación de imágenes permite observar de manera clara el desarrollo del ejemplar desde sus primeros registros en Nayarit, así como evaluar su estado de salud y vitalidad.

La organización destacó que el resguardo de ‘Panchito’ ha sido posible gracias a la participación activa de las comunidades donde ha sido avistado, cuyos habitantes han fungido como los primeros guardianes del espacio del animal.

A ello se suma la coordinación permanente entre organizaciones civiles, instituciones académicas y dependencias gubernamentales dedicadas a la conservación, la concientización y el respeto a la fauna marina.

Entre las instancias que han participado en el seguimiento se encuentran el Laboratorio de Ecología de Pinnípedos del CICIMAR-IPN, Pinnvest-CICIMAR IPN, Cetáceos, Acción y Transformación, Grimma Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos A.C., Ecología y Conservación de Ballenas A.C., Ecobac, SOS Cocodrilo Nayarit, Onca Exploraciones, el Mexico Marine Wildlife Rescue Center, Pronatura Noreste, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como la PROFEPA y la Secretaría de Marina.

Biólogos Marinos Org reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar como espectadores responsables en caso de un avistamiento.

¿Qué hacer si avistas a ‘Panchito’ en la playa?

Entre las recomendaciones se encuentran mantener una distancia mínima de 80 metros, llevar a las mascotas con correa y alejadas del ejemplar, limitar el tiempo de observación para permitir su descanso y recordar que los mamíferos marinos pueden transmitir y adquirir enfermedades por contacto cercano.

Asimismo, se pidió reportar cualquier avistamiento al número 322 278 1293 o a las autoridades locales, con el objetivo de garantizar la protección del animal y la seguridad de las personas.

Las autoridades estatales coincidieron en el llamado a evitar cualquier acercamiento a la fauna marina y a permitir que las instituciones competentes atiendan estos casos.

El regreso de ‘Panchito’ a las costas de Nayarit vuelve a subrayar la importancia de la coordinación entre ciencia, comunidad y gobierno para la conservación de especies marinas de alta relevancia ecológica.