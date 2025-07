Riviera Nayarit, ¿la competencia de Cancún?

Es cierto que las playas no tienen el mismo color y la infraestructura hotelera; si bien ya está en un nivel altamente competitivo, el tema de las conexiones aéreas sigue siendo una debilidad, la cual indica podría en los siguientes meses revertirse.

Miguel Ángel Navarro Quintero (Ilustración de Oscar Castro)

La inversión hecha en el Aeropuerto Internacional de Tepic–Riviera Nayarit, que forma parte de Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano (GATM), continúa creciendo, y ya presentó el proyecto integral para convertirse en el nuevo polo de conectividad internacional para esa zona del país, al sumarse al aeropuerto de Guadalajara, que se encuentra también en proceso de crecimiento y modernización, mucho mejor, por cierto, que el AICM.

Pero bueno, siguiendo con el GATM, en diciembre de este año comenzarán vuelos desde Vancouver y Calgary operados por Air Canada y WestJet, así como desde Houston por parte de United. Apenas hace una semana también iniciaron los vuelos hacia y desde Los Ángeles por parte de Volaris.

Ayer, en el aeropuerto, se hizo la presentación de los planes, entre ellos el aumentar los vuelos a otros destinos como Phoenix, Monterrey y Toluca; lo interesante es que este ambicioso plan cuenta con un proyecto de conectividad terrestre detrás que conectará a los pasajeros con tres terminales intermodales: Guayabitos, Huanacaxtle y Nuevo Nayarit en un tiempo entre 50 y 75 minutos.

Desde estos centros de conexión, los usuarios nacionales e internacionales podrán trasladarse a las zonas de Costa Canuva, San Francisco, Sayulita, Punta Mita y las playas de Nuevo Nayarit, lo que permitirá que más hoteles se integren en la ruta.

El objetivo de este servicio es estructurar un sistema de transporte turístico para toda la región de la Riviera Nayarit, en el que participa también el gobierno de Nayarit, bajo el mando de Miguel Ángel Navarro Quintero.

Para ello se utilizarán dos tipos de unidades, tres camiones con capacidad para 45 pasajeros y ocho unidades tipo “sprinter” con capacidad de 19 pasajeros. Se tiene previsto que la operación de estos transportes sea cada hora y tenga un costo muy competitivo para evitar que los autotransportistas locales hagan colusión en precios y servicio, como ocurre en otras partes del país, como el mal ejemplo que hay en la Riviera Maya.

José Miguel Bejos (Ilustración de Oscar Castro)

Esta asociación público-privada entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y Aeropuertos Mexicanos, que forma parte de Mota-Engil México de José Miguel Bejos, ya comienza a ser una referencia para potencializar otros aeropuertos que no se han modernizado en los últimos años. La gran pregunta es ¿quién será el siguiente?

Sin avances en carreteras

En donde sin duda hay mucho interés en que se avance, es en todo el tema de infraestructura de movilidad, carreteras, trenes, aeropuertos, ya que son vitales para mover la economía, y también para que los viajeros tengan opciones ante un Mundial tan cercano, pero todo indica que en el sector público no encuentran el modo de avanzar.

En febrero pasado, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Esteva, anunció en la mañanera el desarrollo de 295 kilómetros en 5 nuevas autopistas con una inversión de 30.6 mil millones de pesos, como son: Córdoba-Orizaba, Cardel-La Tinaja, Puente Internacional Nuevo Laredo, Nueva Italia-Lázaro Cárdenas y ByPass Tijuana-Ensenada; ello en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, nada mal para un país que le falta mucho en esos temas.

Posteriormente, el pasado junio, también en la conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Esteva agregó tres proyectos más: Las Varas–San Blás, Tepic–Compostela y Corredor Golfo Norte, para totalizar 8 proyectos con una inversión de 69.5 mil millones de pesos en 769 nuevos kilómetros de autopistas; bueno, dos anuncios muy buenos, que todo indica, siguen en sólo eso, anuncios y buenos deseos.

Rafael Cervantes de la Teja (Ilustración de Oscar Castro)

Y es que, aunque son buenas noticias de la mejora en carreteras, la mala es que no se ha tenido avance en ninguna de ellas; al interior de la dependencia, la culpa la achacan a la Dirección General de Desarrollo Carretero en la SICT, que está a cargo de Rafael Cervantes de la Teja, quien no ha podido establecer acuerdos con los concesionarios a cargo de estos proyectos para definir la fecha de inicio de construcción, y el dialogo no fluye, y por ende, las obras están sin fecha de arranque. Falta de dinero o conocimiento, lo cierto es que en cualquier momento, como es el estilo de la Presidenta, en alguna mañanera pedirá resultados para que el Plan México avance en ese tema, ya que la realidad aún está lejos de concretarse.

Alertas con los cambios en PLD

En estas semanas hemos estado centrados en el tema de las tres instituciones señaladas por presunto lavado de dinero por el Departamento del Tesoro, pero nos recuerdan que las reformas en temas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) serán todo un reto para las empresas.

Luis Hernández Martínez (Ilustración de Oscar Castro)

Los diversos temas aprobados deben alertar a todos, Alta Dirección Jurídica y Vissión Firm México, que tienen como fundador y socio a Luis Hernández Martínez; bien explicaron que, entre los principales cambios, destaca la incorporación de nuevas actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, la intermediación con activos virtuales y la participación de personas mexicanas en operaciones realizadas en el extranjero; son tres temas en los cuales empresas y personas físicas deben poner atención, ante el incremento de la vigilancia que se tendrá en México.

Porque no hay que olvidar que se redujeron los umbrales para la presentación de avisos, lo que implica mayor escrutinio en todos los sentidos, porque las empresas ahora deben contar con un Sistema Basado en Riesgos (SBR) robusto, con procedimientos internos, auditorías regulares, controles automatizados y capacitación obligatoria y continua para todo el personal relevante, incluidos los altos mandos, lo que más que un gasto, en estos momentos debe verse como una inversión y tranquilidad de que se está operando conforme a las normas.

Sobre todo porque ya vimos lo que puede ocasionar, además de que la falta de un sistema documentado y auditable puede derivar en multas, cancelación de operaciones e incluso responsabilidad penal para directivos, algo en lo que nadie quiere estar involucrado, a ponerse las pilas en estos temas.

Puebla y el combate al ambulantaje

No cabe duda de que el Centro Histórico de la ciudad de Puebla es uno de los más bellos de México, con innumerables joyas arquitectónicas y sitios históricos, así como una amplia variedad de restaurantes, bares y comercios, atractivos para el turismo y los propios poblanos, y si le sumamos que ya están con el tradicional festival de los chiles en nogada, no puede ser mejor el momento para hacer acciones de limpieza.

Y es que el gobierno municipal, que encabeza Pepe Chedraui, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Pública estatal del gobierno de Alejandro Armenta, desplegaron un operativo de reordenamiento para el retiro del comercio ambulante en puntos clave del primer cuadro, particularmente en las de alta afluencia turística, como el Corredor 5 de Mayo. Lo mejor es que se reportaron cero incidentes y el comercio establecido aplaudió la medida.

La diferencia en la movilidad se vio en la alta afluencia de visitantes el pasado fin de semana, y todo indica que se podría convertir, como el centro de la Ciudad de México, en una vía para caminar y admirar el primer cuadro de esa ciudad; ojalá dure y no sea operativo para la foto.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.