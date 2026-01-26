Gana el ‘que se quede’ Salomón Jara: Concluyen cómputos de revocación de mandato en Oaxaca

El gobernador Salomón Jara pidió a los integrantes de su gabinete tener autocrítica ante los resultados de la consulta de revocación de mandato.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) concluyó los cómputos distritales del proceso de Revocación de Mandato en los 25 consejos distritales de la entidad, con el registro del 100 por ciento de las actas contabilizadas.

El ejercicio cerró con un avance general de 2 mil 815 actas computadas de un total de 2 mil 815, lo que permitió confirmar las cifras finales de participación y votación.

De acuerdo con los datos oficiales, la lista nominal considerada fue de 3 millones 127 mil 753 ciudadanos. La participación ciudadana alcanzó 29.90 por ciento, equivalente a 935 mil 500 votos emitidos.

En cuanto a los resultados, la opción ‘Que siga en la gubernatura’ obtuvo 550 mil 274 sufragios, lo que representa 58.82 por ciento del total, mientras que la alternativa ‘Que se revoque el mandato por pérdida de confianza’ sumó 357 mil 025 votos, equivalente a 38.16 por ciento.

El organismo electoral informó que durante la jornada se reportó una casilla no instalada y dos paquetes no entregados. Asimismo, se precisó que quedaron pendientes por contabilizar tres actas inicialmente, sin que ello modificara la tendencia general de los resultados finales del proceso.

¿Qué dijo el gobernador Salomón Jara sobre los resultados?

Tras darse a conocer el cierre del cómputo, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz aseguró que respetará plenamente los resultados emanados de la consulta ciudadana.

Reconoció que en algunos municipios el resultado no le fue favorable; sin embargo, afirmó que su administración continuará trabajando para atender las demandas sociales. En ese contexto, adelantó que realizará una evaluación del desempeño de los funcionarios estatales, al admitir que existen áreas donde la atención a la ciudadanía debe mejorar.

Jara Cruz subrayó que pedirá a los integrantes de su gabinete asumir una postura autocrítica, con el objetivo de corregir deficiencias y fortalecer el trabajo gubernamental en beneficio de la población, particularmente en las regiones donde se manifestó inconformidad durante el ejercicio democrático.

En tanto, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, informó que se registraron 491 incidentes menores a lo largo de la jornada, entre ellos retrasos en la instalación de casillas, faltantes momentáneos de material electoral, confusión de electores respecto a la lista nominal, interrupciones breves por fallas eléctricas o condiciones climáticas, así como cambios de ubicación de casillas por causas meteorológicas.

Aseguró que el 99.96 por ciento de estos incidentes fueron atendidos y resueltos de manera oportuna.

En materia de incidencias relevantes, se reportaron hechos aislados en municipios como Santa María Zaniza, Magdalena Tequisistlán, San Juan Guichicovi, Santiago Amoltepec y Oaxaca de Juárez, donde se presentaron desde la suspensión de votación hasta la quema o robo de boletas.

No obstante, la autoridad electoral destacó que en municipios considerados de atención prioritaria sí se logró la instalación de casillas, como en Santiago Xanica y San Francisco del Mar, garantizando el derecho al voto de la ciudadanía.