‘Que siga en el cargo’: Encuestas dan ventaja a Salomón Jara en la revocación de mandato

Salomón Jara logró un rotundo respaldo de sus seguidores en la encuesta de revocación de mandato

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz ha logrado este domingo un rotundo respaldo en la consulta sobre la revocación de mandato.

El mandatario estatal se ha refrendado con un 59.12 % de los apoyos con una participación del 32.60%, según los datos del cómputo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Encuesta de salida dan ventaja a Salomón Jara

Ante la pregunta "¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”, los ciudadanos que participaron en la Encuesta de salida, respaldaron al mandatario estatal para que continúe en el Gobierno hasta el 2028.

El 63% de los encuestados apoyó para que Jara termine su mandato; mientras que el 37% señaló que se le revoque por pérdida de confianza.

Salomón Jara Cruz se convirtió en 2022 en el primer gobernador de Oaxaca del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

¿Qué es la revocación de mandato en Oaxaca?

La revocación de mandato en Oaxaca es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las y los oaxaqueños deciden, a través del voto, si el gobernador del estado debe continuar o no en el cargo antes de concluir su periodo constitucional.

Se trata de una consulta popular organizada por el IEEPCO, en la que la ciudadanía expresa si mantiene o retira la confianza al titular del Poder Ejecutivo estatal.