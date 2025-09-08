Revocación en Oaxaca: El poder al pueblo

El movimiento de la Cuarta Transformación iniciado por el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene su origen en las aspiraciones más de nuestro pueblo por construir un futuro de justicia y bienestar para la mayoría, que deje atrás la fatal herencia del viejo régimen: violencia, corrupción y pobreza.

Desde 2018, nuestra historia patria dio un giro de 180º y cada día que pasa, el pueblo toma en sus manos su destino. La ruta de la transformación ha planteado entre sus aspiraciones, la de profundizar una auténtica democratización de la vida pública, dotando de herramientas a la gente para que sean ellas y ellos quienes le den dirección al proceso de transformación. Entre esas herramientas están las consultas ciudadanas que permiten evaluar el trabajo de los gobernantes a la mitad de su administración.

En este sentido, la revocación de mandato adquiere un valor superlativo, que el propio López Obrador puso en práctica en abril de 2022, cuando fue ratificado como presidente de México por una mayoría abrumadora. No se trató de un acto de promoción; fue un verdadero ejercicio de participación cívica en el que la gente pudo expresar su sentir sobre el trabajo que hasta ese momento había realizado nuestro presidente.

La experiencia y el ejemplo obradorista nos ha marcado el camino que debemos seguir quienes somos parte del movimiento popular más grande de América Latina, fortaleciendo los valores democráticos y la cultura de la participación en los asuntos que nos competen a todos. Esa es una de las apuestas más valiosas que un gobierno verdaderamente del pueblo puede hacer para que las nuevas generaciones ejerzan una ciudadanía más responsable y comprometida con su comunidad. Es la mejor manera de construir soluciones a los problemas que nos afectan a todos.

Oaxaca tiene una larga tradición de lucha y participación política, nuestra historia es única e inigualable. Son muchos los ejemplos que sostienen este reconocimiento a nuestro pueblo. Por eso, siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, siendo congruentes con nuestro movimiento y respondiendo a esta tradición de lucha, nosotros somos los principales promotores de una consulta para la revocación o ratificación de mandato, un instrumento que le da el poder al pueblo por encima de la voluntad de sus gobernantes.

Esas son las razones por las que aplaudimos que se genere el debate en torno a esta consulta y que sean muchas las voces que suenan con argumentos diversos y divergentes. Nada enriquece más a una comunidad que la diversidad de opiniones. Por eso, estaremos abiertos para escuchar a las voces de todos los rincones de nuestro estado.

Celebramos ver a las comunidades dándole vida a la herencia ancestral de participación comunitaria, porque ese ha sido el motor que ha permitido avanzar a Oaxaca, esa es la esencia de un pueblo transformando su historia.