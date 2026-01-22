Veracruz, entre los tres estados con mayor confianza para invertir en el país

Con una percepción favorable del 52.8 por ciento entre el sector empresarial, Veracruz se posiciona como el tercer estado con mejor ánimo para invertir en el país, de acuerdo con los resultados de Data Coparmex 2025, ubicándose por encima de Jalisco, que registró 48 por ciento.

Bajo el liderazgo de la mandataria Rocío Nahle García, el Gobierno del Estado ha impulsado una estrategia transversal que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, fortalece condiciones de estabilidad y acompañamiento para que las empresas puedan planear, crecer y consolidar sus operaciones.

Mientras en diversas regiones del país la inversión enfrenta mayores restricciones, Veracruz aprovecha su ubicación estratégica, vocación productiva e infraestructura logística para atraer capital como motor del crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento del mercado interno.

En el ámbito administrativo, la entidad avanza en la construcción de un entorno más ágil y eficiente, en contraste con el panorama nacional, donde 48.9 por ciento de las empresas reporta dificultades para realizar trámites, especialmente a nivel municipal. Estos avances responden a esfuerzos de mejora regulatoria, simplificación de procesos y mayor cercanía institucional.

Este buen ánimo del sector empresarial es respaldado por resultados en la actividad productiva, que de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, Veracruz se ubicó entre los 10 estados con mayor crecimiento industrial del país, al registrar una variación anual positiva de 1.2 por ciento en septiembre de 2025.

Este desempeño se explica, principalmente, por el fortalecimiento del sector manufacturero, que creció 4 por ciento anual, así como por el dinamismo del sector minero, que registró un incremento de 15 por ciento, reflejo de una economía estatal en expansión y con bases productivas sólidas.