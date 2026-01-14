Rocío Nahle encabeza arranque de distribución de más de 10 millones de medicamentos

La gobernadora Rocío Nahle García encabezó el arranque de la distribución de 10 millones 625 mil 716 piezas de medicamentos y material de curación, que serán trasladados en Camionetitas de la Salud y unidades de las Rutas de la Salud a 813 centros de salud, 61 hospitales, cuatro de alta especialidad y el Centro Estatal de Cancerología, durante el primer trimestre del año.

Acompañada del coordinador de los programas IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, y del secretario del rubro, Valentín Herrera Alarcón, destacó que el abasto oportuno de medicamentos es una prioridad de su administración para garantizar el derecho a la salud, especialmente en las comunidades más alejadas del estado, mediante una logística eficiente y ordenada.

En este marco, informó que 2025 cerró con resultados positivos, al lograr la entrega de cerca de 17 millones de medicamentos; actualmente, hay un abasto promedio del 90 por ciento en las unidades, y el reto para este año es alcanzar el 100 por ciento, particularmente en medicamentos especializados.

Para el inicio de 2026, Veracruz cuenta con un inventario integrado por mil 190 claves de medicamentos y material de curación, que incluyen insumos médicos, de laboratorio y equipo de protección personal, con una inversión de 483 millones de pesos.

La jefa del Ejecutivo subrayó que el 88 por ciento del presupuesto estatal de salud está destinado al IMSS-Bienestar para cubrir sueldos, medicamentos, mantenimiento e infraestructura, lo que permite avanzar hacia un sistema con cobertura universal.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal médico, administrativo y operativo, y señaló que se continuará con los ajustes necesarios para mejorar las condiciones laborales y los servicios complementarios en hospitales, como limpieza y alimentación, con el objetivo de evitar la subcontratación de empresas que generan afectaciones a las y los trabajadores.