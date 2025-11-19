Nahle logra reducir la deuda total de Veracruz un 42% en su primer año

Xalapa, Ver., martes 18 de noviembre de 2025.- A un año de administración de la gobernadora Rocío Nahle García, la deuda total de Veracruz registró una reducción del 42 por ciento, al pasar de 119 mil 388 millones de pesos en 2024 a 69 mil 645 en 2025.

Este avance es resultado de una política de disciplina financiera, supervisión estricta del gasto y aplicación responsable de los recursos públicos, sin sacrificar servicios, infraestructura, programas sociales, seguridad, educación y desarrollo económico.

En materia de pasivos de largo plazo, mediante un esquema de pagos mensuales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) quedaron liquidados los casi 23 mil 392 millones heredados desde 2010; con ello, Veracruz pasó de ser la entidad con mayor número de créditos fiscales en el país a no registrar ninguno, un caso de éxito reconocido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto a los adeudos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), éstos se redujeron en 50 por ciento, al pasar de 23 mil 296 a 11 mil 331 millones de pesos; gracias a ello, Veracruz dejó de ocupar el nada honroso primer lugar nacional en este tipo de pasivos.

Respecto a la deuda bancaria la disminución es de mil 800 millones de pesos, pasando de 47 mil 774 a 45 mil 970 al cierre de 2025, esto con base en tres ejes estratégicos: nula contratación de nueva deuda, mejora de condiciones en cinco créditos vigentes y pagos anticipados en los financiamientos más onerosos.

Así es como ha bajado la deuda de Veracruz. (Cortesía)

Estas acciones permitirán obtener ahorros en intereses y liberar flujo del Fondo General de Participaciones por aproximadamente 36 mil 706 millones de pesos en los próximos 15 años, lo que se traduce en 2 mil 400 millones adicionales por año.

En lo relacionado con los pasivos contingentes, se realizó una depuración exhaustiva mediante el cruce ordenado de información jurídica, administrativa y contable con el fin de eliminar duplicidades, identificar improcedencias y evitar pagos indebidos.

Dicho proceso permitió reducir este concepto en más del 50%, al pasar de 21 mil 877 a 10 mil 588 millones de pesos; gracias a estos avances Veracruz mejoró su calificación crediticia ante las agencias Fitch Ratings, HR Ratings y Moody’s, convirtiéndose en una de las pocas entidades reconocidas a nivel nacional por fortalecer la confianza de la Federación y de los inversionista