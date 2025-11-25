Plan Michoacán por la Paz: Detienen a cuatro personas en posesión de explosivos improvisados

Efectivos de la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional arrestaron este martes a cuatro individuos en Michoacán. (Foto: EFE/ Iván Villanueva)

Efectivos de la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional arrestaron este martes a cuatro individuos en Michoacán, a los que les incautaron artefactos explosivos improvisados y dos vehículos.

En un comunicado conjunto, las autoridades dieron cuenta de estas detenciones enmarcadas en el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, lanzado por el gobierno federal tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, a principios de noviembre, cuyo crimen desató una oleada de indignación y protestas por todo el país.

El operativo, en el que se aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados y dos vehículos, se realizó con la cooperación de distintas instituciones como la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además de estas detenciones, agentes de seguridad realizaron patrullajes en los municipios de Uruapan, Chinicuila, Copándaro, Morelia, Parácuaro, Nuevo San Juan Parangaricutiro y Villa Madero, todos ellos pertenecientes a Michoacán.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado”, destacó el comunicado.

¿Qué resultados ha dado el Plan Michoacán por la Paz y Justicia?

Dichas operaciones policiales se dan un día después del arresto, en el mismo estado, de Jaciel Antonio ‘N’, alias ‘El Pelón’, señalado por los investigadores como el presunto responsable de reclutar a dos individuos implicados en el homicidio de Manzo.

Asimismo, la semana pasada fueron detenidos siete escoltas personales del alcalde asesinado, a los que se les acusa de complicidad en su asesinato.

Según datos del gobierno mexicano, durante el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’ se ha detenido a 122 personas, y asegurado 56 armas de fuego, 6,673 cartuchos, 363 cargadores, 66 artefactos explosivos, 17 kilos de marihuana o 425 kilos de metanfetamina, entre otras sustancias.