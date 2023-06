Asesinan a Paola Quevedo, excandidata de Morena a diputada, en Guanajuato

Paola Quevedo Arreaga, excandidata a diputada por Morena en Guanajuato y lideresa social de este partido, fue asesinada junto con otra mujer la tarde de este martes 13 de junio, en el fraccionamiento Brisas del Valle de Celaya, Guanajuato.

La dirigencia de Morena en Guanajuato confirmó la muerte de Paola Quevedo Arreaga, excandidata a diputada local y exsecretaria de Arte y Cultura del Comité Estatal de Morena.

La exlideresa platicaba en la entrada de su negocio de ropa con una clienta cuando hombres armados les dispararon.

El doble homicidio se reportó a las 12:30 horas al Sistema de emergencias 911. Los asesinos huyeron a bordo de una motocicleta.

Benito Quevedo Perales exigió la renuncia del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa, tras el asesinato de su hija Paola Quevedo Arreaga.

“Me duele mucho y lo que padece el estado, hoy pasó esto y responsabilizó al fiscal del estado Zamarripa, pido su renuncia, basta de asesinatos en el estado, basta de que la delincuencia organizada controle Guanajuato, no hay gobierno, no hay seguridad, lo denunció y haré otras actividades fuertes que en su momento lo haré saber”, dijo.

“Vengo a denunciar mi dolor porque también hace tres años me asesinaron a dos sobrinos y hasta la fecha no se sabe quién fue, no hay justicia, todo esto lo siento en mi corazón y lo hago por Celaya y por el estado, mi hija era militante de Morena y yo también, entonces demando que el gobierno responda y que haya seguridad y paz, Zamarripa y el gobierno del estado no lo garantizan, por eso pido la renuncia del fiscal”, señaló Benito Quevedo, dirigente de colonias y militante de Morena.

Detalló que Paola fue candidata a diputada local en las elecciones pasadas, era activista política de Morena, y tenía la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación en las colonias Emiliano Zapata y Santa Rita, en el municipio de Celaya.

Morena exige justicia

Dirigentes y legisladores locales lamentaron la muerte de la activista y exigieron a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento del crimen y castigo para los responsables

“Exigimos a la Fiscalía el pronto esclarecimiento de este trágico suceso y el castigo a quien resulte responsable”, expresó la presidenta estatal morenista, Adriana Guzmán.

“La crisis de inseguridad nos ha vuelto a alcanzar”, señaló.

Jesús Ramírez Garibay, secretario general del partido, lamentó mucho “la pérdida de una gran amiga, militante del partido y exsecretaria de Arte y Cultura en la pasada dirigencia y gran mujer luchadora social. Pronta resignación y exigimos justicia ante este hecho lamentable”, posteó en redes sociales.