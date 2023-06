Elecciones 2024: Marcelo Ebrard se registra como ‘aspirante’ a candidatura de Morena

Marcelo Ebrard ha firmado este miércoles una carta de compromiso para ser aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T).

Además, ha entregado un documento con su constancia de renuncia a su cargo público para poder contender en las encuestas de Morena, luego de que dejara la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el lunes.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, explicó que Ebrard también entrega en un sobre cerrado su propuesta de dos encuestadoras para este proceso.

“Estamos dentro del marco que nos permite la ley, no se están definiendo aquí candidaturas, lo que se está definiendo es quién va a ser el responsable de coordinar los trabajos para la defensa de la Cuarta Transformación”, explicó Delgado sobre la firma de registros que comienza este miércoles.

Añadió que a partir del lunes habrá recorridos informativos sobre los logros de la 4T.

En el evento, Ebrard explicó que es el primero de las ‘corcholatas’ en hacer este registro, y también el primero que anunció la separación de su cargo.

A continuación leyó el siguiente formato de declaración de compromiso:

“Yo, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la coordinación de defensa de la 4T. Entiendo las responsabilidades que derivan de mi aspiración, manifiesto mi plena adhesión y compromiso con los principios éticos fundamentales contenidos en los documentos básicos de Morena. Asumo el compromiso de cumplir con ellos, los fundamentos de nuestro partido”, apuntó el ex canciller.

“Me comprometo a que en este proceso promoveré los avances y el legado de la 4T y acepto que la definición de este proceso será por el método de encuesta. Por tanto, el resultado será inapelable (...) Expreso ante ustedes mi adhesión indeclinable a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así como mi completo acuerdo con el precepto de usar el poder público para servir a los demás y nunca con propósitos de beneficio personal (así como lo he hecho toda mi vida)”, añadió.

El acuerdo que Marcelo Ebrard leyó incluía otros compromisos sobre la función de servir al pueblo mexicano, así como a rechazar el acarreo, adulteración de papelería y resultados electorales o inversión excesiva en propaganda, entre otras cosas.

“Me comprometo a evitar confrontaciones personales, me abstendré de fomentar acciones de desprestigio, descalificación o agresión hacia otros participantes en este proceso de selección y pediré a mis allegados, simpatizantes y adherentes que no incidan en calumnia o violencia verbal en contra de otras personas que participan en el proceso (...) Declaro que me abstendré de formular descalificaciones en el proceso de selección en el que participaré y que no buscaré inclinar a mi favor las determinaciones y los actos de los órganos de dirección de Morena”, continuó.

También se comprometió a respetar los resultados de este proceso y a apoyar a quien resulte ganador.