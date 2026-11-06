Hermano de Meghan Markle es investigado por caso de pornografía infantil, tras denunciar a su padre

La investigación comenzó después de que Thomas Markle Jr. aseguró que encontró 4 cajas de almacenamiento con imágenes de pornografía infantil entre las pertenencias de su padre. (Foto: AP, ChatGPT)

La investigación contra Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil dio un nuevo giro, luego de que las autoridades de Filipinas señalaron a Thomas Markle Jr., hermanastro de la duquesa de Sussex, como persona de interés por su posible implicación en el caso.

Aunque Thomas Markle Jr. fue quien denunció a su padre ante las autoridades después de encontrar entre sus pertenencias en Filipinas miles de imágenes presuntamente relacionadas con abuso sexual infantil, ahora también es investigado por su posible participación en el caso. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no lo consideran sospechoso.

La información se dio a conocer en medio de la detención de Thomas Markle Sr., de 82 años, quien fue arrestado este viernes 6 de noviembre en Florida por agentes federales, después de una investigación que comenzó en Filipinas y se extendió a territorio estadounidense.

¿Por qué investigan a Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan Markle?

El secretario del Interior y de Gobierno Local de Filipinas, Jonvic Remulla, informó durante una conferencia de prensa en Manila que existen indicios de una posible participación de Thomas Markle Jr., de 60 años, en el caso de presunto abuso sexual infantil por el que se investiga a su padre.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, el funcionario explicó que las autoridades investigan si el hermanastro de Meghan Markle tuvo alguna participación en los delitos relacionados con el caso de su padre. Thomas Markle Jr. permanece en la ciudad de Cebú, Filipinas.

“Estamos determinando si el hijo está involucrado… Hay indicios que apuntan a que el hijo también está involucrado en el crimen, pero hasta ahora solo como persona de interés”, declaró Remulla.

El funcionario aclaró que Thomas Markle Jr. todavía no es considerado sospechoso y que su posible participación no estaría directamente relacionada con el material que entregó a las autoridades cuando denunció a su padre.

Hasta el momento, las autoridades filipinas no detallaron cuáles son los indicios que motivaron esta nueva línea de investigación ni especificaron qué delito podría atribuírsele.

Thomas Markle Jr. declaró ante un agente del FBI con sede en Florida, especializado en casos de abuso sexual infantil, mediante una videoconferencia desde su vivienda en Cordova, Cebú, como parte de la investigación contra su padre.

Remulla señaló que esperaba contar con más información sobre la posible participación del hijo en los siguientes días, aunque no anunció cargos formales en su contra.

El hermanastro de Meghan Markle fue el encargado de denunciar a su padre por poseer material de abuso sexual infantil. (Foto: EFE)

¿Cómo denunció Thomas Markle Jr. a su propio padre?

La investigación comenzó después de que Thomas Markle Jr. aseguró que encontró 4 cajas de almacenamiento con imágenes de pornografía infantil entre las pertenencias de su padre, quien residía en Filipinas.

Tras el hallazgo, el hermanastro de Meghan Markle alertó a la policía local y al FBI, lo que dio paso a las investigaciones que comenzaron el pasado 23 de octubre.

Las autoridades filipinas aseguraron cerca de 7 mil 500 fotografías y un video que involucrarían a menores de edad, algunos de apenas 10 y 11 años.

Los primeros informes señalaron que las grabaciones no se realizaron en Filipinas. La investigación se extendió a México, donde Thomas Markle Sr. vivió anteriormente y donde, según los reportes, se encontraron otras imágenes de contenido ilegal en una de sus bodegas.

Antes de su detención, Thomas Markle Sr. negó rotundamente poseer imágenes de abuso sexual infantil y sugirió que pudo ser víctima de una trampa.

El padre de Meghan Markle también reconoció que pagó por servicios sexuales durante su estancia en Filipinas, aunque rechazó las acusaciones relacionadas con el material encontrado.

¿Por qué arrestaron al padre de Meghan Markle en Florida?

Thomas Markle Sr., de 82 años, fue arrestado este viernes cerca de Tampa, Florida, por agentes federales estadounidenses, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el FBI registró 2 bodegas en el área de Los Ángeles, alquiladas por Thomas Markle desde 2008. Durante las diligencias, los agentes aseguraron aproximadamente 78 objetos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros, que presuntamente contenían material ilegal.

De acuerdo con la acusación federal, algunas fotografías muestran a un adulto identificado por un testigo como Thomas Markle junto a niñas menores de edad. Si resulta declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.

Por su parte, Meghan Markle expresó estar profundamente consternada por las acusaciones contra su padre. La esposa del príncipe Harry aseguró que conocía señalamientos preocupantes desde 2018, por lo que decidió impedir que tuviera contacto con sus hijos, Archie y Lilibet, para protegerlos.

Con información de AP y EFE