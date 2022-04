‘Siento muy poco respeto por ese hombre’: papá de Meghan Markle insulta al príncipe Harry

Se sabe que la pareja conformada por el príncipe Harry y Meghan Markle y la familia de ambos no es la mejor. A pesar de que hace unos días se dejaron ver visitando al príncipe Felipe y a la Reina Isabel II, Harry se dice inseguro de asistir a los festejos por el Jubileo de Platino de la reina, a celebrarse en junio.

Al respecto Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, habló en entrevista con el canal GB News sobre la actitud de su yerno al poner de excusa la poca seguridad que se le ofrece a él y su familia para la celebración de la corona real por el Jubileo de Platino de su abuela, por lo que aún no sabe si viajará a Londres en junio.

Declaraciones de Thomas Markle en contra de su yerno, el príncipe Harry

“No entiendo la mitad de las cosas que dice, siento muy poco respeto por ese hombre... Creo que es un idiota”, declaró contundentemente Thomas Markle, que todavía no conoce en persona al esposo de su hija Meghan, a quien por cierto no ve desde hace aproximadamente cinco años, cuando la pareja contrajo nupcias y él no fue invitado a la celebración.

El padre de Meghan Markle considera que su yerno se contradice cuando menciona que Boris Johnson, primer ministro británico, no tiene intención alguna de contribuir a su tranquilidad y a la de los suyos al ofrecerle más seguridad.

“Creo que es ridículo lo que ha dicho; sabe perfectamente el nivel de seguridad del que va a disponer. Sabe que estará totalmente seguro en esa situación. Hace unos días salió corriendo a ver los Invictus Games, que eran un escenario mucho más peligroso para él que el Jubileo”, reaccionó Markle contra el príncipe Harry.

Para finalizar, el suegro del duque se Sussex confesó que él también viajará a Reino Unido para unirse a las celebraciones por los 70 años al trono de la Reina Isabel II.