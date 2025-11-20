⁠'Se han dicho mentiras’: Gerardo Ortiz reacciona a su sentencia en EU; teme volver a México

El cantante Gerardo Ortiz fue sentenciado por la jueza Maame Ewusi Frimpong a tres años de libertad supervisada y al pago de multa que podría oscilar entre 250 mil y 1.5 millones de dólares. Al salir de su audiencia en Estados Unidos, el músico declaró a la prensa: “Se han dicho demasiadas cosas, demasiadas mentiras”.

El pasado marzo, Gerardo Ortiz se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico derivados de su participación en conciertos ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El intérprete de ‘Dámaso’ fue un testigo clave en el juicio contra el productor Ángel del Villar, condenado a cuatro años de prisión tras infringir la Ley Kingpin que castiga los vínculos de empresas con el narcotráfico.

¿Qué dijo Gerardo Ortiz tras recibir sentencia?

En sus primeras declaraciones tras la resolución, Ortiz expresó: “Quiero ofrecer una disculpa a mi público por todo lo que ha pasado. Estoy contento porque estoy por salir con mi nueva producción: ‘El Ejemplar’. Esperemos salir adelante”.

El contexto del caso está relacionado con conciertos celebrados en 2018, organizados por Gallística Diamante (de Jesús Pérez Alvear, acusado de lavar dinero para el CJNG). En ese momento José Ángel del Villar era mánager de Ortiz.

Ortiz remarcó a la prensa que su participación se limitó a cantar en ese entonces: “Se han dicho demasiadas cosas, demasiadas mentiras. Hay una verdad: nosotros estuvimos por allá cantando en este evento, lo vieron en YouTube, en fotos, los fans estuvieron presentes ese día. Era imposible decir que no. Ese show se hizo, estuvimos ahí en Aguascalientes y eso es todo. No tengo nada más que decir”.

“Hemos estado trabajando muy tranquilos, hemos viajado a México, sabemos que en México está una situación muy difícil ahora, para todos, también para mis compañeros artistas", agregó.

El monto exacto de la multa será determinada posteriormente. La libertad supervisada obliga al cantante a cumplir con diversas restricciones impuestas por la corte.

Gerardo Ortiz nació en California y ha cantado varios narcocorridos. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Gerardo Ortiz teme volver a México: ¿Qué pasó en su audiencia de sentencia?

El periodista Ángel Hernández Díaz, quien estuvo en Los Ángeles, California para la audiencia, detalló que el músico obtuvo una condena reducida tras convertirse en informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI), por lo cual llegó con un acuerdo de culpabilidad firmado.

De acuerdo con el reportero, en la audiencia se mencionó que Gerardo Ortiz “teme por su vida” y la seguridad de su familia debido a que su nombre se hizo público como parte de la investigación, razón por la cual no ha abierto muchos compromisos en México.

Ese temor está ligado a que su exmánager Jesús Pérez Alvear —quien había llegado a un acuerdo con la Fiscalía y sería un testigo clave en el juicio contra José Ángel del Villar— fue asesinado en un restaurante de la Ciudad de México.

En la sesión también se reveló que el asesinato de Pérez Alvear fue orquestado por el CJNG.