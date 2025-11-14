¿Qué le pasó a Esmeralda Palacios? Productora y exesposa de Facundo fue operada por problemas con implante

Esmeralda Palacios se hizo una cirugía por problema con un implante mamario que se puso hace 10 años.

Meses después de mostrarle su apoyo a Facundo en La Casa de los Famosos México, Esmeralda Palacios, productora y exesposa del comediante, sufrió problemas con uno de sus implantes mamarios, por lo que tuvieron que operarla.

Esto coincidió con su cumpleaños 49, mismo que pasó en el hospital. Sin embargo, la acompañó su familia en todo momento y actualmente se encuentra en recuperación, ya en casa.

"Hola, tengo 49 años recién cumplidos (hace 3 días) y me puse implantes hace 10 años por: vanidad, porque amamanté a 3 hijos y porque justo me divorcié y tenía lana para hacerlo y me di un regalito!”, escribió el pasado 11 de noviembre en su perfil de Facebook.

Además, aprovechó para compartir un mensaje sobre la autoaceptación y pensar las consecuencias de algunas cirugías estéticas, por lo menos a largo plazo.

Esmeralda Palacios cuenta qué pasó con su implante

Aunque la operación fue hace poco, Palacios cuenta que fue en su última revisión con el ginecólogo donde, al hacerse una mastografía, detectaron problemas con uno de los implantes.

“¡Ahí volvió a confirmarme la ciencia que mi implante se veía fisurado, y con agua por dentro! No del implante, pero sí dentro de la cápsula que tu propio cuerpo crea al rededor del implante por ser un cuerpo extraño, y me dijeron: ‘Mmm, hay que sacarlo’”, explica la productora de radio.

Dicha operación era costosa y su seguro de gastos médicos mayores no la cubría por ser un tema estético, así que no pudo hacerla en el momento y necesitó ahorrar algunos meses. Su hija Mila, así como su esposo, contribuyeron a la causa y pusieron parte del dinero.

“Ayer 10 de noviembre me operaron y hoy estoy en mi cama; gracias a Dios estable, con dolor, pero superable y recuperándome (…) me despido con mucho cariño y mucho agradecimiento ante esta vida por haberme dado la oportunidad de cerrar esta historia de esta manera".

Exesposa de Facundo cuenta ‘efectos secundarios’ que le causaron sus implantes

En la misma publicación, compartió que la aplicación de implantes mamarios le dio seguridad por tu tiempo, pues su apariencia cambió y la hacía sentir segura de sí misma.

No obstante, la vanidad fue el único beneficio que obtuvo del procedimiento estético, pues al ser un cuerpo ‘extraño’, presentó varias dificultades de salud, sobre todo en los últimos años.

“Cada vez que me ponía una vacuna (COVID, influenza o cualquiera otra) mi cuerpo reaccionaba terrible con los implantes. Se me hinchaban los senos, me dolían horrible unos 10 días”, compartió.

Eso no solo le pasaba al momento de vacunarse. Esmeralda mencionó que también cuando tomaba algún vuelo en avión; sufría de dolores alrededor de uno o dos días y después se quitaban, pero mencionó que eso era algo desagradable.

Cuando le preguntó a su médico, este le explicó que tenía relación con el hecho de que es una reacción ‘normal’ del cuerpo en algunos casos, como el de ella.

“Mi doctor decía que, cuando el cuerpo siente que hay agentes externos, lucha contra ellos, y mis implantes (de mama) se unían a cualquier agente externo que entrara; fuera virus, bacteria o vacuna, así que en 10 años que los tuve si la pasé medio mal en ese tema (…) mi cuerpo jamás las acepto al 100, me las pusieron chafa, eran chafas, yo qué sé, hay mil explicaciones, pero les cuento lo que viví”, confesó.

La productora no mencionó si se quitó ambos implantes o solo se sustituyó el fisurado, pero en la misma publicación asegura que no sabe si volvería a someterse a algún procedimiento estético.

“Hoy en día no sé si lo volvería a hacer también porque ya soy otra versión de mí, porque hoy en día veo más para adentro y mi salud que mi vanidad”, expresa.