Hay ‘soldado del amor’ para rato: ¿Mijares sufrió un infarto? Ex de Lucero desmiente información

De acuerdo con rumores, Manuel Mijares fue hospitalizado el año pasado por un dolor en el pecho (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock, Cuartoscuro).

Soldado del amor, en esta guerra... El cantante Manuel Mijares tiene una buena salud de momento y no ha sido hospitalizado, dio a conocer el famoso mediante un comunicado en redes sociales.

Luego de que circularan versiones que aseguraban que el exesposo de Lucero tuvo que ir al hospital y bajar de peso por cuestiones de salud, el cantante y su management aclaran la situación.

¿Qué dijeron sobre Manuel Mijares?

De acuerdo con una historia publicada el martes por TVNotas, Manuel Mijares supuestamente bajó más de 22 kg. en menos de dos meses tras estar “a punto de que le diera un infarto”.

El medio de espectáculos cita a “una persona que trabaja con el cantante”, quien les dice que luego de una presentación el año pasado, Mijares “tuvo que salir corriendo al hospital porque sentía un dolor muy agudo en el pecho”.

Según la fuente anónima, los médicos lo instaron a controlar su salud y bajar de peso, razón que lo motivó para un gran cambio físico. Sin embargo, el ‘soldado del amor’ desmintió esta versión por medio de un comunicado oficial.

Mijares desmiente hospitalización con comunicado en redes sociales

Casi 24 horas después de la publicación de la versión que aseguraba que fue hospitalizado por un dolor en el pecho, la representación del cantante lanzó un comunicado en conjunto con Manuel Mijares.

“Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien”, expresan.

Asimismo, llamaron a los seguidores del padre de Lucerito Mijares a “no dejarse llevar por noticias falsas”. Asimismo, informan que “cualquier información oficial se dará a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y AlmaShow”, su agencia de representación artística.

“Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y NO está internado”, sentencian.

Mientras tanto, el cantante continúa con la promoción de sus próximas presentaciones en redes sociales. Mijares tiene un show programado junto con Emmanuel el próximo 4 de noviembre.

Además, el ‘soldado del amor’ se presentará con su exesposa, Lucero, y su hija, Lucerito Mijares, en Guatemala el próximo 20 de noviembre.

Anteriormente, Manuel Mijares se presentó como parte del cartel en la Feria de San Luis de la Paz en Guanajuato, además de lanzar el álbum ‘Alquimia’ en compañía de la cantante Patricia Sosa.

En abril de este año, hubo rumores sobre el retiro de Mijares, mismos que el cantante erradicó. Y es que un comunicado donde decía que se tomaría un descanso confundió no solo a sus fans sino que también a personas cercanas.

“Cero, se salió un poquito de contexto porque no dijimos que me iba a retirar, sino que me iba a tomar unos días”, explicó en entrevista para Hoy. “Me estuvieron llamando cuates y la gente, cosa que agradezco. A todo el público, a mis amigos, mi familia, mi hija Lucero Mijares, los medios, todos; pero no, por ahí no va, estoy bien”, agregó.