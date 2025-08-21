Érika Buenfil sufre robo en Mítikah: Le abrieron su camioneta y no recibieron ayuda de seguridad, revela

La actriz Érika Buenfil fue víctima de robo en el centro comercial Mítikah, dio a conocer recientemente mediante un video de TikTok. Esto, una semana después de que una falla en el elevador de la plaza dejara dos heridos.

El 20 de agosto, Érika Buenfil, junto a su hijo Nicolás y su sobrino Alejandro, decidieron cenar en un restaurante japonés del complejo, confiando en la vigilancia del lugar.

La camioneta donde se trasladaban ‘La Reina de TikTok’ y su familia fue estacionada cerca de la entrada, en una zona con guardias y cámaras de seguridad. Aunque Érika dudó en dejar las computadoras portátiles de los chicos en el vehículo, pero pensaron que no había problema con ello.

Fue hasta que llegaron de vuelta a su casa que la familia descubrió que las laptops habían desaparecido. De inmediato, regresaron a la plaza pero la seguridad no les ayudó. Según explica, rastrearon la computadora aún en la plaza pero no dieron con ellas. “Nunca los ayudaron en nada. Se pasaban la pelota de un lado a otro”.

La protagonista de telenovelas reflexionó que, aunque es sabido que no se recomienda dejar objetos de valor en vehículos, los centros comerciales modernos generan la expectativa de ser espacios confiables.

“La camioneta estaba intacta. No hay un cristalazo, no hay una puerta forzada, sí cerramos porque recordé y le dije a Nicolás”, relata. “Lo saben hace muy bien y es lo único”

Molesta y decepcionada, la actriz expresó en redes sociales: “Mítikah, qué decepción”, sentenció.

Como lo relató Érika, Nicolás Buenfil y su primo intentaron pedir ayuda de inmediato al personal de seguridad del centro comercial, pero dice el hijo de la actriz que no recibieron apoyo efectivo y que le pusieron trabas para facilitarles el acceso a cámaras. El joven compartió su molestia en redes sociales:

“Estoy asqueado por toda esta situación. No sé qué decir. Tengan cuidado si van a Mítikah, no dejen sus cosas, aunque les recomiendo que no vayan”, expresa. “Al que robó mi computadora, que la disfrute, aunque no va a poder hacer mucho con ella, pero va a poder vender las partes, que le venga bien esa feria”.

¿Hubo denuncia ante las autoridades?

Hasta ahora, Érika Buenfil no ha confirmado si presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público o si lo hará en los próximos días. Sin embargo, tanto ella como su hijo Nicolás han convertido el tema en una denuncia pública que ya circula con fuerza en redes sociales, donde la exigencia de mayor seguridad en espacios de entretenimiento y consumo es cada vez más fuerte.