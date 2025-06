¿Quién es Violeta Vizcarra, socialité que le ganó demanda a Anabel Hernández?

Primer round Anabel Hernández vs. Sergio Mayer, segundo round Anabel Hernández vs. Paty Navidad, el tercero es contra la socialité Violeta Vizcarra quien ganó una demanda en su contra.

La escritora publicó distintas obras que hacen referencia a las historias de narcotraficantes mexicanos y el círculo que los rodea, como el caso de Emma Coronel, exesposa de ‘El Chapo’.

En uno de estos libros aparece Vizcarra en la portada y es mencionada dentro de las páginas del texto como una persona cercana a Arturo Beltrán Leyva, pero, ¿quién es ella?

Violeta Vizcarra presuntamente tuvo una relación cercana con Arturo Beltrán Leyva. (Foto: Facebook)

¿Qué se dice de Violeta Vizcarra en los textos de Anabel Hernández?

Violeta Vizcarra es una mujer que nació en Torreón, Coahuila, el 20 de mayo y en el libro de Anabel Hernández se describe como una mujer alta, cabello castaño y tez clara.

Ella participó en un concurso de belleza cuando tenía 20 años en la Feria Nacional de Gómez Palacio, en Durango, pero no ganó.

La escritora la califica como una publirrelacionista de Arturo Beltrán Leyva, a quien presuntamente le llevaba mujeres dedicadas a ser actrices, conductoras de televisión o modelos para conocerse y tener una relación amorosa efímera.

Celeste, una mujer entrevistada por Anabel Hernández para su investigación, fue quien describió las actividades de Violeta Vizcarra con el capo apodado ‘El Barbas’, además la señaló como amiga del cantante Pablo Montero y conocida de Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel.

Datos referentes a la vida privada de la joven no se precisaron, especialmente porque Celeste no conocía el domicilio de la joven ni detalles acerca de su familia porque no los compartió con ella.

Violeta Vizcarra aparece en uno de los libros de Anabel Hernández. (Foto: Facebook)

¿Qué demanda perdió Anabel Hernández ante Violeta Vizcarra?

El despacho jurídico Maceo Torres y Abogados compartió un documento con la resolución de la demanda impuesta por Violeta Vizcarra por uso de su imagen sin su consentimiento en la portada del libro Las señoras del narco: Amar en el infierno, escrito por Anabel Hernández.

En el documento se descarta cualquier tipo de vinculación con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, además de confirmar la resolución de la demanda por el IMPI, donde se menciona la editorial Penguin Random House.

“Violeta Vizcarra alza la voz con firmeza ante los señalamientos infundados publicados en un libro escrito por Anabel Hernández y publicado por una editorial, en dicha obra se le menciona al utilizar su nombre y rostro, al vincularla sin fundamento con figuras del crimen organizado”, se lee en el texto.

El despacho Maceo Torres y Asociados compartió la resolución de la demanda de Violeta Vizcarra vs. Anabel. (Foto: Instagram @maceotorresasociados)

Negaron que la socialité tuviera actividades relacionadas con la búsqueda de mujeres para el líder criminal: “El libro presenta el testimonio de una persona llamada Celeste, quien refiere que Violeta supuestamente mantenía una relación personal con Arturo Beltrán Leyva y era su enlace con personas del espectáculo, estas afirmaciones son falsas u carecen de sustento documental, probatorio y judicial”.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinó que el libro “lesiona” la dignidad, el honor y la presunción de inocencia de Violeta Vizcarra, de acuerdo con el texto compartido en Instagram por el despacho de abogados.

De acuerdo con la Real Academia Española, socialité es una palabra que hace referencia a una persona “célebre” o “famosa”.