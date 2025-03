El detalle por el que Mau Nieto fue diagnosticado con cáncer: ‘Un granito se puso raro, parecía quemada’

El standupero Mau Nieto fue diagnosticado con un tipo de cáncer de piel luego de que le apareció un granito en el pecho.

La esposa del integrante de Me caigo de risa, que es dermatóloga, notó un cambio de forma y tamaño en el bultito que apareció en la piel.

Como consecuencia, acudió a revisión médica y se lo extirparon para mandar a análisis para descartar riesgos.

Mau Nieto detectó un granito en el pecho que cambiaba de tamaño y color. (foto: Instagram @maunieto)

¿Cómo se dio cuenta Mau Nieto que padecía cáncer de piel?

El influencer Mau Nieto consideró que fue por la exposición al sol que le apareció un granito en el pecho porque no usa protector solar, sin embargo, con el tiempo cambió su aspecto a una mancha similar a una quemada de cigarro.

“Nada grave, les cuento, a mí me gusta broncearme y exponer al sol sin usar protector solar, un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño, me lo rasqué, me sangró y luego se puso raro, parecía más una quemada de cigarro”, contó en un video publicado en su Instagram.

La esposa de Mau Nieto es dermatóloga y fue quien notó el cambio de color y forma de la mancha en la piel: “Mi esposa lo vio y me dijo que no era normal porque cambió de color y de forma, lo checamos porque era del tamaño de una uña”.

Tras la primera revisión fueron con otra especialista para realizar la intervención quirúrgica y retirar el pedazo de piel afectado y analizarlo para descartar una metástasis y mayores riesgos.

Mau Nieto se sometió a una operación para retirar la mancha que le salió en la piel. (Foto: Instagram @maunieto)

“Me quitaron el pedazo para mandarlo a patología y hacerle análisis, me cerraron y listo, en dos semanas me dan los resultados de la biopsia, tengo que protegerlo para no mojarlo y que cicatrice bien, no estaba tan al fondo, eso es bueno porque indica que no se expandió ni se fue a otras zonas”.

Finalmente, Mau Nieto recomendó utilizar protector solar para disminuir el riesgo de padecer cáncer de piel y normalizar su uso dentro de los tratamientos de skin care.

“Exhorto a toda la gente a que usen protector solar, que quien recomiende skin care no solo diga que se pongan cremas para las arrugas, bótox y así, también son los protectores solares y vayan con el médico”.

Mau Nieto fue diagnosticado con cáncer de piel. (Foto: Instagram @maunieto) (Instagram: @maunieto)

¿Qué tipo de cáncer de piel le fue diagnosticado a Mau Nieto?

El tipo de cáncer de piel que le fue diagnosticado al comediante Mau Nieto fue el carcinoma baso celular, que es de los más comunes, contó.

“Se trata de un carcinoma baso celular, un cáncer de piel de los más comunes, nada grave, fuimos al consultorio con una especialista en dermatología en el Hospital 20 de noviembre para tratarlo”.

El carcinoma baso celular regularmente aparece en forma de bulto o granito en la piel, se presenta en las zonas de la piel con mayor exposición al sol, principalmente el cuello, rostro o cabeza.

La mayoría de los pacientes con este tipo de cáncer de piel lo desarrollan por la exposición prolongada a los rayos ultravioleta emitidos por la luz solar, por lo tanto, una forma de disminuir el riesgo de padecerlo es utilizar protector solar en caso de no poder evitar la exposición, informó Mayo Clinic.