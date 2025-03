Eiza González recuerda cómo perdió su primer trabajo en ‘Plaza Sésamo’: ‘Big Bird me despidió’

La actriz Eiza González ha logrado crear una sólida carrera artística, ya que luego de participar en novelas mexicanas como Lola: Érase una vez llegó hasta Hollywood para ser parte de proyectos como Baby Driver junto al actor Jamie Foxx.

A pesar de que la también cantante mexicana ha tenido éxito, no todo ha sido sencillo para la dueña de la marca de tequila ‘Casa Azul’, ya que también ha sufrido despidos y el primero de ellos llegó cuando ella tenía tan solo 5 años.

En este momento de su vida, la actriz de 35 años había ingresado al programa infantil Plaza Sésamo para interactuar con personajes como Lola, Abelardo y por su puesto ¡Elmo!, sin embargo, la producción tomó la decisión de dejarla fuera.

¿Por qué despidieron a Eiza González de ‘Plaza Sésamo’?

En una reciente entrevista como parte de la promoción de su nueva película, Eiza González relató como fue esta experiencia y cuáles fueron los motivos por los cuales finalmente fue despedida de Plaza Sésamo.

“Sí, sí estuve en Sesame Street, durante lo que dura un parpadeo. Porque me echaron. Fue mi primer despido en la vida”, dijo en la conversación con el programa The Kelly Clarkson Show.

La actriz de La Máquina, serie protagonizada por Gael García y Diego Luna, explicó que el motivo de su despido fue debido a que ella era una niña sumamente traviesa e incluso recordó que ella solía molestar de manera intencional a las demás personas.

Eiza González solía molestar a sus compañeros de trabajo en 'Plaza Sésamo'. (Foto: Twitter @eizamusica)

“Era una niña hiperactiva, y también me gustaba molestar a la gente. Era una auténtica amenaza”, admitió en la entrevista, en la que también compartió que llegaba a molestar a los otros niños con los cuales trabajaba.

No obstante, su mayor travesura fue convencer a todos los menores del elenco de entrar a una oficina de la producción de Plaza Sésamo en donde encontró una maqueta que destruyó.

“Tenían una maqueta de todo el set y saltamos sobre ella; la rompimos”, compartió e indicó que fue su culpa haber sido despedida de su trabajo a los 5 años y bromeó diciendo: “Big Bird me despidió”, en referencia al primo del personaje Abelardo.

Eiza González también recordó que su mamá le dijo que en caso de seguir haciendo travesuras no podría continuar en la actuación: “me dijo: ‘No puedes dedicarte a esto para vivir. No puedes ser tan traviesa’. Seguramente, de alguna forma, encontré mi camino de regreso. Me las arreglé para entrar”, finalizó.

Eiza González explicó que su mamá le recomendó dejar atrás las travesuras si realmente quería dedicarse a la actuación. (Foto: Instagram @eizagonzalez)

Aunque la actriz fue despedida en aquel momento, años más tarde volvió al set de grabación de Plaza Sésamo para ser parte de un segmento con Lola, en donde interpretó una canción llamada ‘Me agradas tú’.

Además, Eiza González se mudó a Estados Unidos, en donde ha logrado conseguir más proyectos, luego de haber sido parte de novelas como Lola: Érase una vez y Sueña conmigo.

Pues entre las series y películas de Eiza González destaca Baby Driver, Rápidos y Furiosos, así como El problema de los tres cuerpos, la cual es una producción de Netflix.

¿Cuál es la película más reciente de Eiza González?

El proyecto más reciente de Eiza Gonzáles lleva por nombre Ash y se trata de una película que combina la ciencia ficción y el terror. Además de la mexicana, participan actores y actrices como Aaron Paul, conocido por Breaking Bad, y Kate Elliott.

Esta película cuenta la historia de una mujer, quien al despertar en su nave espacial encuentra que toda la tripulación fue brutalmente asesinada, por lo que decide investigar qué sucedió, lo que desencadena sucesos aterradores.