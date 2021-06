Plaza Sésamo presenta por primera vez a familia homoparental

Este jueves no te puedes perder la información sobre el histórico capítulo de Plaza Sésamo, el súper elenco de doblaje de Sing 2, el nuevo Ferrari híbrido y más.

Plaza Sésamo tiene histórico capítulo en el marco del Mes del Orgullo LGBT+

Plaza Sésamo presentó por primera vez en uno de sus episodios a una familia homoparental.

En el marco del Mes del Orgullo LGBT+, el programa infantil lanzó el capítulo ‘Día de la Familia’, en el cual presentan a Frank y Dave, dos hombres casados quienes llevan a su hija Mia a conmemorar esta fecha en compañía del resto de sus amigos.

El codirector del episodio, Alan Muraoka, reconoció que Plaza Sésamo siempre ha procurado la diversidad y la inclusión.

“Sésamo Street siempre ha sido un lugar acogedor de diversidad e inclusión. Estoy tan emocionada de presentar al hermano de Nina Dave, su marido Frank, y su hija Mia a nuestra soleada calle. Nuestro episodio del Día de la Familia cae hoy en HBOMax y en YouTube. Me siento muy honrado y humilde de haber codirigido este importante e hito episodio. Amor es amor, y estamos muy felices de añadir esta familia especial a nuestra familia Sésamo. Feliz orgullo a todos”.

Estrenan tráiler de Sing 2 con doblaje de Chayanne, Ha*Ash y Vadhir Derbez

Universal estrenó este jueves el tráiler de la nueva película de Sing, que llega con canciones espectaculares con el doblaje de Chayanne, Ha*Ash, Benny Ibarra, Vadhir Derbez, Roger González, Sebastián Martínez, Greeicy y María Eugenia Suárez.

El koala Buster Moon y su elenco estelar de artistas animales se preparan para lanzar su extravagancia escénica más deslumbrante hasta ahora. Solo hay un problema: primero tienen que persuadir a la estrella de rock más solitaria del mundo para que se una a ellos. Buster (el ganador del Oscar® Matthew McConaughey) y su elenco han convertido el New Moon Theatre en un éxito local, pero Buster tiene los ojos puestos en un premio mayor: debutar un nuevo espectáculo en el Crystal Tower Theatre en la glamorosa Redshore City. Sing 2 está escrita y dirigida por el aclamado cineasta Garth Jennings. La película está producida por el visionario fundador y director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri, y por Janet Healy.

“Sing 2 combina docenas de éxitos del pop y el rock clásico, actuaciones electrizantes, un arte impresionante y el humor y el corazón característicos de Illumination en el evento cinematográfico definitivo para sentirse bien del próximo año”, señala Universal.

Ferrari presenta nuevo híbrido de 819 caballos de fuerza

Ferrari presentó su segundo híbrido enchufable, el 296 GTB, de 819 caballos de fuerza. El fabricante italiano de autos deportivos electrifica cada vez más su línea para mantenerse al día con las regulaciones de emisiones.

El automóvil debe su nombre al desplazamiento de su motor de seis cilindros, el primero que Ferrari ha acoplado con una batería de alto voltaje que puede alimentar al vehículo durante 25 kilómetros. Aunque es un poco más lento que el primer híbrido enchufable de la compañía, el SF90 Stradale, igual alcanzará los 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos.

Las entregas comenzarán en el primer trimestre del próximo año, con precios iniciales desde 321 mil 500 dólares en Italia.

Trazar un rumbo para Ferrari en los últimos días del motor de combustión interna será una de las mayores prioridades para Benedetto Vigna, quien comienza como director ejecutivo el 1 de septiembre. El ejecutivo de STMicroelectronics dirigió la división del fabricante de chips que suministra sensores clave utilizados en el iPhone de Apple Inc. y en sistemas de navegación de fabricantes automotriz.

Reseña: México, amor y pérdida en ‘I Carry You with Me’

La directora Heidi Ewing hace un poderoso debut narrativo con I Carry You with Me (Te llevo conmigo), una historia onírica y tierna que abarca décadas acerca del amor, el sacrificio, la memoria y la inmigración.

El personaje principal es Iván (interpretado por el actor mexicano Armando Espitia), un aspirante a chef que conocemos en México mientras lucha por conseguir un lugar en la cocina y ganar suficiente dinero para mantener a su hijo. Su jefe, que lo tiene lavando platos y destapando inodoros, le dice que sea paciente. El título de escuela culinaria de Iván y su talento no le interesan al jefe, quien le da a un familiar necesitado el puesto cuando se abre una plaza en la cocina.

Una noche Iván conoce al guapo Gerardo (a quien da vida el actor mexicano Christian Vázquez), un profesor que, a diferencia de él, vive abiertamente como gay. Así comienzan un apasionado romance que Iván trata de mantener en secreto. Su miedo es que la madre de su hijo no lo deje verlo si sale del clóset y que su propia madre no pueda comprenderlo.

Cuando parece que será expuesto, toma la decisión de emigrar a Estados Unidos con su mejor amiga, Sandra (interpretada por la actriz cómica mexicana Michelle Rodríguez en un papel desgarradoramente bueno), y dejar todo atrás con la esperanza de tener mejores oportunidades. La forma en que los personajes que viven en México hablan de aquellos que han hecho “el cruce” al otro lado suena como si desaparecieran para siempre.

Nueva York al principio dista de ser una tierra prometida para Iván, quien sigue sin tener un lugar en la cocina y termina trabajando como conserje y repartidor. También está dolorosamente solo y aislado, con sólo Gerardo como salvavidas.

La película va y viene entre el pasado y el presente y muestra algunos flashbacks devastadores a las infancias de Iván y Gerardo y sus tensas relaciones con sus propios padres.

Por la estructura del filme, pronto sabemos que Iván logra su sueño y tiene éxito como chef en Nueva York. Pero también queda muy claro que las promesas de volver con su hijo no se han cumplido. Hay demasiadas complicaciones por el hecho de ser indocumentado y la amenaza de la deportación siempre lo abruma. Duele saber a través de una de sus conversaciones por FaceTime que el niño que dejó en México ya es un hombre.

Con información de Bloomberg y AP