Hermano de Daniel Bisogno se despide del conductor de ‘Ventaneando’: ‘Nada nos podrá separar’

La muerte del conductor Daniel Bisogno, quien falleció tras complicaciones de salud a los 51 años, ha sido lamentada por diferentes personalidades, entre los que se encuentran sus compañeros de Ventaneando, como el presentador Pedro Sola.

Y aunque una de las primeras personas en reaccionar a la muerte de Daniel Bisogno fue Pati Chapoy, quien confirmó la noticia, uno de los mensajes más emotivos ha sido el del presentador Álex Bisogno, su hermano.

¿Cómo se despidió Álex, el hermano de Daniel Bisogno, del conductor?

Fue mediante sus redes sociales que el conductor, quien ha trabajado en Al Extremo, se despidió de su hermano. En su publicación, Álex Bisogno subió una fotografía en donde se puede ver a toda la familia del presentador reunida.

En la imagen, aparece Daniel Bisogno, junto a su hija Michaela, a quien le dejó parte de su herencia; así como con su mamá María Araceli Bisogno, que murió el 24 de febrero de 2024.

A la fotografía, en la que también luce muy alegre Álex Bisogno, el conductor agregó un corto mensaje: ‘Nada nos podrá separar’, sin hablar más sobre la pérdida de su hermano.

El hermano de Daniel Bisogno publicó un mensaje de despedida en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

En una segunda historia, Álex agregó una foto del presentador y actor de Lagunilla, mi barrio e indicó que habrá un homenaje presencial a Daniel Bisogno, el cual se llevará a cabo la tarde de este viernes.

Al respecto, Ventaneando indicó que el homenaje se llevará a cabo a las 7:00 de la noche en el Centro Cultural 2, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, el cual comenzará, una vez que finalice la cremación.

¿Qué otros famosos han dado el último adiós a Daniel Bisogno?

Además de su hermano, otros famosos se han despedido del presentador y actor Daniel Bisogno tras su fallecimiento, entre los cuales destacan los otros conductores de Ventaneando.

“El fallecimiento de Daniel Bisogno es muy triste, para mí ha sido así desde que se enfermó y empezó con este calvario tan largo y que lo hemos vivido con él. En Paz, descanse nuestro amigo querido, hemos perdido a un gran tipo”, escribió Pedro Sola.

La actriz Maribel Guardia, quien actuó junto a Daniel en Lagunilla, mi barrio escribió: “fue un honor conocerte, fuiste un excelente amigo, conductor, actor, empresario, caballero, pero sin duda el mejor papá del mundo para Michaela. Te voy a extrañar”.

Maribel Guardia compartió un mensaje para Daniel Bisogno en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

La cantante Ana Bárbara también compartió un breve mensaje en sus historias de Instagram, en donde agregó una foto junto a Daniel Bisogno y escribió: “un abrazo hasta el cielo, descansa en paz”.

Alejandro Gou Boy, el productor teatral, también publicó un mensaje en sus redes, en donde compartió: “Tantos años, tantas giras, tantos proyectos, tantas reuniones, tantas pláticas. Gracias por cada temporada, gracias por tus ocurrencias, gracias por cada anécdota. Tu recuerdo se queda con nosotros”.

El comediante Lalo España también utilizó sus redes sociales para despedir a Daniel Bisogno, con quien trabajó de cerca en la obra Lagunilla, mi barrio: “qué descanse en paz nuestro querido compañero. Un fuerte abrazo y mis condolencias para su familia”, escribió.

La cantante y actriz mexicana Mariana Ochoa, quien fue una de las exparejas de Daniel Bisogno, también compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales e indicó que se siente ‘en shock’.

“Él era una persona que siempre me hacía reír, que siempre me hacía estar bien, que siempre me hablaba palabras lindas”, recordó y envió sus condolencias a los seres queridos de Daniel.

“No imagino el dolor por el que han pasado en estos meses de incertidumbre y esta partida repentina”, agregó.

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Luego de que Pati Chapoy dio a conocer la noticia, Ventaneando compartió las causas de muerte de Daniel Bisogno en un comunicado, en donde explicó que fue debido a los problemas de salud que experimentó el presentador.

“Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado”, explicaron.

Daniel Bisogno contrajo una bacteria mientras estaba en el hospital. (Foto: Especial El Financiero)

En la última semana, Daniel Bisogno fue hospitalizado, debido a que tuvo una fuerte infección, por lo que recibió antibióticos e incluso fue sometido a hemodiálisis; sin embargo, el presentador no se recuperó.