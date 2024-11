¿Eugenio Derbez y José Eduardo están distanciados? Esto dijo el actor tras polémica con Victoria Ruffo

A un mes de la polémica entre Eugenio Derbez y José Eduardo, el actor e hijo del comediante mexicano compartió cómo es que su papá se ha tomado esta situación y si es que existe un distanciamiento con el protagonista de la Familia P. Luche.

Los rumores sobre los problemas entre Eugenio Derbez y José Eduardo comenzaron luego de los comentarios que intercambiaron los actores, ya que el histrión de la película ganadora al Oscar, CODA, criticó las enseñanzas de Victoria Ruffo.

¿Qué pasó entre José Eduardo y Eugenio Derbez?

La polémica entre los protagonistas de De viaje con los Derbez comenzó a causa de las declaraciones que realizó el actor de Radical, ya que aseguró que José Eduardo Derbez fuma y bebe alcohol como una consecuencia del ejemplo que le dio Victoria Ruffo, actriz y madre del hijo de Eugenio.

“Me hubiera gustado que viera un poco más de mi ejemplo”, agregó en la entrevista con El minuto que cambió mi destino, programa de Gustavo Adolfo Infante, por lo que José Eduardo lanzó un fuerte comentario hacia su padre.

Tras las declaraciones de Eugenio Derbez, José Eduardo señaló al comediante por “embarazar mujeres”. (Foto: Cuartoscuro/ Facebook José Eduardo Derbez)

“A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada, ahora resulta”, respondió ante las declaraciones de su papá en un encuentro con los medios de comunicación, mientras se reía.

¿Eugenio Derbez se distanció de José Eduardo tras hablar de Victoria Ruffo?

A mediados de octubre, José Eduardo Derbez aseguró que su papá no le había dicho nada sobre lo que ocurrió y bromeó diciendo: “Ahorita que voy a Los Ángeles me imagino que lo voy a ver y ya veremos si me quiere ver o no”, en un encuentro con los medios de comunicación.

Y aunque se llegó a especular que Eugenio Derbez y su hijo mantenían su distancia tras la polémica con Victoria Ruffo; el conductor de Miembros al Aire desmintió los rumores y aseguró que todo está en orden.

José Eduardo Derbez aseguró que no existe ningún distanciamiento entre él y su papá tras la polémica. (Foto: Instagram @jose_eduardo92/@ederbez)

“No, no, para nada”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación sobre el presunto distanciamiento y explicó que en ocasiones las bromas o comentarios que se realizan son “pesados”.

“Nos llevamos bien, de repente pesadito, pero el amor está y el cariño está”, comentó poniendo fin a la polémica que se generó en torno a los comentarios que realizaron los famosos.

¿Cómo ha sido la relación entre Eugenio Derbez y José Eduardo?

La relación de Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo, quien nació durante el matrimonio del comediante con la actriz Victoria Ruffo, ha estado llena de altibajos, debido a que pasaron mucho tiempo distanciados.

José Eduardo comentó en una entrevista con Yordi Rosado que tras la separación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, vio muy poco al actor: “el día en que se fue mi papá de la casa, se estaban peleando muy fuerte y él agarró sus cosas y se fue”.

Eugenio relató, en otra conversación con Yordi, que él se alejó debido a que presuntamente la actriz no le permitía convivir con él: “no me dejó verlo (…) me lo tuve que robar de la escuela, no quería que supiera que lo abandoné”.

Eugenio Derbez y José Eduardo tuvieron una relación complicada los primeros años, pero poco a poco han sanado heridas y reforzado su vínculo padre-hijo.

A pesar de este comienzo complicado, años más tarde ambos se acercaron: “Ya como a los 18 empezamos a vernos un poquito más, empezamos a platicar, la relación mejoró mucho”, relató para el podcast La Capitana, de Sandra de la Vega.

Actualmente, Eugenio ha dejado ver una buena relación con sus hijos e incluso lanzaron el reality show De viaje con los Derbez, en donde participan Alessandra Rosaldo, y Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana Derbez.