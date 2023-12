El último discurso de la actriz Ana Ofelia Murguía antes de morir: 'Esta carrera ha sido mi vida'

La primera actriz Ana Ofelia Murguía falleció a los 90 años, dejando atrás una larga trayectoria tanto en cine, como en televisión y teatro, pues forma parte de la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) desde 2008.

En abril de 2003 recibió la Medalla Cátedra Ingmar Bergman 2022 en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM como reconocimiento por las más de 70 obras en las que participó durante su trayectoria artística.

Ana Ofelia Murguía fue reconocida en 2023 con la Medalla Cátedra Ingmar Bergman. (Foto: Cuartoscuro)

El último discurso de Ana Ofelia Murguía

Al pasar al escenario, la intérprete en Ser es ser visto, El malentendido, Una mentira y Éramos tres hermanas recordó su carrera en la actuación.

“Actuar ha sido mi pasión, me siento muy afortunada, nunca he padecido. A mí no me parece una carrera difícil. No es que no lo sea. Cuando uno tiene pasión por algo no lo suelta. Si uno trabaja y da lo que puede, hay gente que lo reconoce. Eso es maravilloso. Mi vida ha sido muy buena”, dijo Murguía.

Aunque especificó que cualquier trabajo requiere de mucha atención, aseguró que en su caso hizo lo mejor que pudo. “Esta carrera ha sido mi vida (…) me ha encantado, soy feliz”, detalló. Esa noche consideró inmerecido ser galardonada. “Nunca he trabajado para recoger un premio, todo me ha sido gratis”.

Pero aseguró que debía tener cuidado porque “ha sido un baño de ego que ya me siento como guajolote”. Entre los exponentes también estuvo su nieto, el también actor Gonzalo Guzmán, quien confesó que fue su inspiración para seguir sus pasos. “Era la carrera que yo buscaba, sin saberlo”, añadió Murguía.

La actriz Ana Ofelia Murguía murió a los 90 años. (Foto: Cuartoscuro)

Así fue el homenaje a Ana Ofelia Murguía en 2023

Aurora Cano, directora artística de la CNT, argumentó que desde que era alumna –egresó en 1957–sabía del talento de Ana Ofelia Murguía sobre los escenarios.

Asimismo, detalló que vio en ella 3 características, en la que destacó su imprevisibilidad. “Nunca sabes realmente qué va a pasar. Tiene una mirada penetrante y de repente, revela una dulzura”.

La segunda es la capacidad de juego y la tercera su capacidad de generar todo tipo de sentimientos, como una cualidad incisiva por la que la ha disfrutado como parte de su público.