Sergio Corona reaparece con tanque de oxígeno y desmiente problemas de salud

La noche del martes se realizó una entrega de premios llamada México en tus Manos, misma a la que asistió Sergio Corona, quien preocupó a algunos por reaparecer con un tanque de oxígeno en el evento.

No obstante, el primer actor aseguró que se encontraba bien de salud, pero que tenía que permanecer usando el artefacto clínico por cuestiones que no reveló.

Sergio Corona desmintió problemas de salud

En un encuentro con la prensa presente, el titular del programa Como dice el dicho desmintió que hace unos meses haya sufrido un infarto, tal como se empezó a especular en algunos medios de comunicación y redes sociales.

Sin embargo, sí tiene que estar utilizando oxígeno el mayor tiempo posible, aunque no hacerlo tampoco implica mayor riesgo para su salud, y como muestra de ello es que durante las grabaciones del programa lo hace sin estar conectado al artefacto.

“Tuve algo extraño que me sucedió. Malamente publicó no sé quién que me había dado un infarto. No tuve ningún infarto. Me pusieron oxígeno, pero estoy grabando sin oxígeno y sin nada. Aquí lo traigo porque debo aprovechar el tiempo que pueda”, explicó el primer actor.

Sergio Corona dijo que a pesar de utilizar tanque de oxígeno, se encuentra bien de salud. (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Además, señaló que, si bien hace unos meses acudió al hospital, su estancia fue únicamente de un par de días y no ocurrió nada grave, por lo que se encuentra bien de salud.

Sergio Corona envía condolencias tras muerte de Queta Lavat

El actor también habló sobre el fallecimiento de la primera actriz Queta Lavat ocurrido el 4 de diciembre, quien fue su gran amiga y con la que trabajó muchos años, incluido el proyecto de Como dice el dicho.

Queta Lavat fue una de las primeras actrices en aparecer en la citada producción de Televisa al dar vida a su esposa, quien murió en el primer capítulo, por lo que le tenía un gran cariño. Aprovechó el espacio para enviar sus condolencias a Pablo Carrillo, hijo de la histrionisa.

“Pablo Carrillo, mi más sentido pésame. Y aprovecho este momento con ustedes para mandarle, mi pésame, mi tristeza, mi dolor, por la pérdida de Queta”, dijo Corona con la voz entrecortada y los ojos vidriosos.