¿Por qué señalan a Siddhartha de presunto abuso sexual? Esto denunció la supuesta víctima

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el cantante tapatío Jorge Siddhartha González Ibarra fue señalado de abuso sexual.

A través de una página de Instagram dedicada a recibir denuncias de violencia de género, una usuaria compartió su experiencia con el cantante.

Denuncian a Siddharta de abuso sexual

La supuesta víctima detalló en la respuesta a un post a la página @basta_del_abuso_2 que durante una relación sexual, inicialmente consensuada, le había pedido al cantante de ‘00:00′ que se detuviera, sin embargo el intérprete hizo caso omiso.

En la denuncia anónima la joven detalló que pese a su negativa de continuar, Siddhartha, pareja actual de Yuya, hizo comentarios relativos al acto e increpó a la mujer sobre su resistencia.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: ‘Ves como si te está gustando?’. Esas palabras se me van a quedar toda la vida”, compartió la denunciante.

Foto: Instagram @basta_del_abuso_2

Sin embargo no fue la única denuncia que señala al exintegrante de Zoé de abuso sexual.

Algunas horas después, el testimonio fue ampliado a través de un mensaje privado, en el que la supuesta víctima detalla el relato.

De acuerdo con el escrito, la joven había asistido al after de un concierto del cantante en 2018. Posteriormente entraron a la habitación de Siddhartha donde tuvieron relaciones.

Sin embargo, el tapatío le había pedido a la joven una posición específica a la cual ella se había negado. Tras mucha insistencia, la mujer le dijo que parara pues no se sentía cómoda.

A los cuestionamientos de decenas de internautas sobre el tipo de denuncia y el momento en el que la planteaba a través de redes, la joven explicó que no daría a conocer su identidad para protegerse pues podría recibir amenazas.

“A los que piden que diga quién soy no tienen idea de los riesgos que podría llevar, como amenazas de muerte”, señaló.

Asimismo exhortó a las usuarias a denunciar las agresiones y violencias que han sufrido.

“Mujeres, no importa cuánto tiempo les tome decirlo, ustedes lo harán cuando estén listas, no cuando la gente lo crea necesario. Siempre nos van a tachar de exageradas, locas o de querer llamar la atención, pero eso no cambia nuestras historias”, se lee en el posteo.

La denunciante reiteró que ninguna prenda de vestir o el lugar en el que estés son razones para el abuso “No es No”, finalizó.

Foto: Instagram @basta_del_abuso_2