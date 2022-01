Siddhartha lanza ‘00:00′, su nueva rola con… ¿Mariachi?

¿Qué casualidad, no? A las 00:00 horas de este miércoles 26 de enero Siddhartha estrenó 00:00, su más reciente sencillo donde experimenta con nuevos sonidos, acompañado de un video que nos muestra una nueva faceta del músico.

Video ‘00:00′, de Siddhartha

De traje, con sombrero y a caballo (tal cual sus raíces jaliscienses) vemos a Siddhartha recorriendo un pueblo tradicional lleno de misticismo por parte de sus habitantes y del mismo jinete, pues tiene en su rostro un paliacate que oculta su identidad (por lo menos los primeros minutos del videoclip).

Los lugareños, que acompañan al misterioso personaje durante su recorrido por el pueblo, portan trajes típicos, sombreros, máscaras de personas de la tercera edad y animales como jaguares, y antifaces, además de tocar instrumentos como guitarras, guitarrones y trompetas.

Al final conocemos la identidad del caballero que montaba a caballo, pues baja su paliacate para cantarle a su amada al pie de su puerta; ella está portando un vestido largo típico, con un antifaz decorado con flores. Él se acera a ella, ambos se miran fijamente y no se dicen más.

Hasta el momento, el videoclip cuenta con más de 240 mil vistas y se encuentra en el lugar número siete de tendencias en YouTube México.

Canción ‘00:00′, de Siddhartha

Sin dejar de lado el estilo que lo caracteriza, Siddhartha apostó en 00:00 por experimentar con sonidos más tradicionales como las guitarras, guitarrones y trompetas propias del mariachi, que hacen el juego perfecto con el visual que la acompaña.

La letra al parecer es de desamor, pues se habla de un arrepentimiento al no dejar de sentir algo por el ser amado, y le busca ofreciendo disculpas y expresando su sentir.

El coro de la canción dice lo siguiente: “Es que lo siento / cada día yo quise decir ‘te quiero’ / hubo veces que fuе mi temor escucharte / cuando sabía quе algo no estaba bien”.

“Quise buscarte para contarte / vengo a decirte todo lo que siento / después de tanto retener / crucé los dedos y rompí el silencio”. “Hoy solo quiero verte / y explicarte por qué no logro estar de pie / no he dejado de amarte / y no hay nada que yo pueda hacer” son algunos de los versos que podemos escuchar de voz del músico.

Reacciones a 00:00

Antes del estreno, Siddhartha realizó una transmisión en vivo a través de su cana de YouTube, donde cuenta con 522 mil suscriptores, en el que platicó sobre este nuevo sencillo (donde también apareció su pareja, la youtuber y empresaria Yuya) y las muestras de cariño fueron instantáneas.

Después del estreno (y hasta el momento), las redes sociales se han llenado de comentarios positivos sobre la canción y el video. “Siddhartha te quiero mucho y también a tu nueva canción”, “Siddhartha tuvo mucha razón cuando dijo: Y aunque no quiera amarte, no hay nada que yo pueda hacer” o “Creía que la vida me fluía bien hasta que escuché la nueva canción de Siddhartha 00:00″, es algo de lo que se puede leer en Twitter.

Te dejamos a continuación el video de 00:00, para que lo veas y nos cuentes tu opinión sobre el mismo.