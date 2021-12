‘Es una herida abierta’: Yuya comparte su experiencia con la lactancia

La lactancia es un proceso nuevo para la youtuber mexicana Yuya, por lo que ha decidido hablar abiertamente del tema y compartir los problemas a los que se ha enfrentado desde que le da leche materna a su hijo Mar, producto de su relación con el músico Siddhartha.

“Tengo abierto un pezón, se me ve pielecita abierta, sangrita, muy rojo. Es una herida abierta. Yo le tengo que seguir dando a Mar, yo le quiero seguir dando, pero estás succionando”, se desahogó Yuya a través de sus historias de Instagram.

Aunque también compartió qué es lo que ha hecho para que la herida le moleste menos y se regenere pronto, como es ponerle leche, la mamá primeriza se mostró impresionada de la forma en la que las mujeres pueden recurrir a productos que las ayuden en el proceso.

“He investigado que la saliva de bebé ayuda a sanar. A mí no me cuentes las cosas que me impresiono y se las quiero contar a todo el mundo. Todo me hace estallar la cabeza, que mi cuerpo produzca alimento para otro humano que se formó en mi cuerpo”, detalló la influencer. “Hay un aparato que hace como la función de succionar y te la pegas, te chupa todo. Abajo pones un recipiente para que caiga en un bote”, dijo como una solución a corto plazo.

Yuya asegura que amamantar es una actividad que seguirá haciendo con su primogénito y, pese a las heridas en su busto, espera que con el tiempo puedan acoplarse a una rutina que sea menos dolorosa para ella.

“Justo en esas estoy porque de un lado me acomodo súper bien con Mar y del que está abierto me da más miedo. Yo con las historias voy a traumar a quien en alguna ocasión lo quiera hacer. A mí me pasan todas estas cosas porque todavía no agarramos el adecuado agarre entre Mar y yo, nosotros somos insistentes y esto se va a lograr, solo que es un poco complicado y un poco doloroso”, finalizó.