Tania Rincón confiesa que no ha firmado el divorcio con Daniel Pérez

Tania Rincón y Daniel Pérez no se han divorciado. (Foto: Instagram @taniarin)

Luego de 16 años juntos, Tania Rincón y su expareja Daniel Pérez anunciaron recientemente su separación, la que afirman llevan desde el amor y el respeto por el bien de sus dos hijos.

“Jamás va a ser fácil, pero lo importante es que lo estamos haciendo desde un escenario con mucho amor, una decisión en conjunto. Acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y eso siempre ayuda a aminorar la pena”, dijo Rincón a medios reunidos afuera de Televisa San Ángel.

Cuestionada sobre cómo explicarán la situación a sus hijos, la comunicadora aseguró que no tendrán que hacerlo porque seguirán trabajando en equipo como lo han hecho hasta ahora.

“Nos van a seguir viendo juntos. No es que les expliquemos que ya no, porque seguimos siendo una familia y los 2 nos coordinamos para llevarlos a sus clases, a la escuela, las extraescolares, entonces siempre vamos a seguir haciendo un trabajo en equipo”.

¿Tania Rincón ya firmó los papeles del divorcio?

Aunque en la emisión del programa Hoy la conductora de televisión aseguró que Pérez ya dejó su casa y que juntos fueron a conocer su nueva vivienda, contó que la ruptura no se ha hecho oficial a través de papeles. “Todavía no, la verdad es que todavía no llegamos a ese punto”, indicó.

Sí detalló que se trata de un proceso de entender y asimilar lo que están viviendo, por lo que se ayuda de sus seres queridos y la terapia. “Definitivamente nunca estás listo (…) La verdad es que todo ha sido tan amigable, tan amoroso. No hay gritos, no hay sombrerazos, hay mucho respeto, mucho amor”, añadió.

Los todavía esposos se dieron el sí en septiembre de 2011 durante una ceremonia que se realizó en el Santuario del Señor de la Piedad, ubicado en Michoacán, por lo que llevaban cerca de 11 años unidos en matrimonio como parte de su historia de amor.