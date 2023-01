De Katy Perry a Will Smith: Famosos que terminaron su amistad por malentendidos y rivalidades

Muchas celebridades del espectáculo han creado amistades sólidas y longevas, pero en ocasiones su relación pasa por malas rachas que no siempre se pueden resolver. Ya sea que hayan sido cómplices o simplemente trabajaran juntos en el set, algunos artistas han causado polémica por la enemistad que protagonizan.

Varios son los casos de cantantes y actores en Hollywood que se separaron –algunos de ellos incluso pelearon públicamente–. Aunque hubo quienes hablaron sobre sus diferencias, otras estrellas han preferido continuar con su vida.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

Las actrices Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall coincidieron en el set de Sex & The City, pero las diferencias entre sus contratos empezaron a complicar la convivencia. Cattrall pidió más dinero y exigencias, lo que complicó una tercera película.

Todo estalló cuando murió el hermano de Kim y Parker le dio el pésame, pero no se esperaba lo que su excompañera le respondió: “Tus continuos mensajes son un recuerdo doloroso de lo cruel que fuiste entonces y sigues siendo ahora. Voy a dejar esto muy claro (si es que no lo he hecho ya): tú no eres mi familia. No eres mi amiga”.

Recientemente quien da vida a Carrie en la serie dijo a The Hollywood Reporter que no había un pleito y que simplemente no la habían invitado a And just like that porque hizo ver que no quería estar. “Y simplemente no hay nadie más que haya hablado de mí de esta manera”, explicó.

Katy Perry y Taylor Swift

En 2014, Taylor Swift acusó a Katy Perry de intentar contratar a parte de su staff sin pedirle permiso, por lo que le dijo a Rolling Stone que eso solamente era para sabotear su gira. La intérprete de ‘Dark Horse’ lo negó y respondió en reses sociales: “Cuídense de Regina George en piel de oveja”.

La situación empeoró cuando Perry comenzó a salir con John Mayer, ex de Taylor. Finalmente resolvieron sus problemas en 2018 con la leyenda: “Al fin la paz”.

Orlando Bloom y Justin Bieber

Un bar de Ibiza fue el escenario en el que Orlando Bloom le dio un puñetazo al cantante de ‘Sorry’ en 2014, aunque de acuerdo con TMZ fueron sus guardaespaldas quienes lo defendieron después del golpe.

Aunque la razón no está completamente clara fue dos años antes que saltó el rumor que la modelo Miranda Kerr, entonces pareja del actor, tuvo un affaire con el cantante en un desfile. Luego Bloom también fue visto con Selena Gomez.

Will Smith y Janet Hubert

Ambos actores formaron parte en la década de los noventa de la exitosa serie El príncipe del Rap, que Will Smith protagonizaba mientras que Janet Hubert hacía el personaje de la tía Viv hasta que fue reemplazada por otra actriz.

Smith dijo que fue porque estaba celosa de su popularidad; la versión que ella ha dado es que él y Alfonso Ribeiro tuvieron un mal comportamiento tras hacer comentarios por su color de piel. A Will incluso lo acusó de destruir su carrera y no hacer nada por conseguir mejores sueldos más que para él.