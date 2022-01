‘Bel-Air’, el reboot de ‘El príncipe del rap’ regresa con un giro de drama

Jabari Banks es Will en el reboot 'Bel-Air' (Foto: Peacock)

La tendencia de los reboots ha tomado fuerza en los últimos años. El regreso de producciones clásicas de los noventa y dosmiles ha encontrado lugar en la nostalgia de los millennialls pero también nuevos públicos jóvenes. Tal es el caso de la nueva versión de The Fresh Prince of Bel-Air (El príncipe del rap en español) ahora llamada Bel-Air.

Cabe aclarar que si bien esta nueva entrega está basada en el argumento principal de la serie noventera, el giro que la producción dio en la esta versión de 2022 dista bastante de la comedia que conocimos en los años noventa.

¿De qué trata el reboot Bel-Air?

La historia central del reboot se mantiene: Will, el protagonista llega de Philadelphia a California para comenzar una nueva vida tras incidentes violentos en su lugar de origen.

Sus tíos millonarios de Bel-Air lo reciben con entusiasmo y le dan la bienvenida a su nuevo hogar.

El primer tráiler de la serie nos deja ver algunas escenas de la antigua vida de Will, en las que una pelea callejera, un arresto y el manejo de un arma de fuego orillaron a su tutor a buscarle una segunda oportunidad en otra ciudad.

No obstante, la adaptación de Will no será nada fácil pues se enfrentará a adversidades tanto en casa, con sus tíos y primos, en la escuela y consigo mismo.

La complejidad del personaje de Will abordará el sinuoso camino de la madurez y el conflicto de la identidad del protagonista, que en diversos episodios lo llevarán a situaciones límite.

Este giro de género en la historia fue una idea que nació gracias a un cortometraje producido por Morgan Copper en la que el director planteaba una visión dramática a la comedia de El príncipe del rap.

Cuando esta producción llegó a Will Smith, el actor pensó en concretar la propuesta en un proyecto más grande. Así fue como Smith afianzó la idea y la llevó a su casa productora Westbrook.

¿Cuándo y dónde ver el reboot de Bel-Air?

El próximo 13 de febrero, la plataforma de streaming Peacock estrenará en Estados Unidos este esperado reboot, sin embargo aún no hay información acerca de cuándo y en qué compañía disponible en Latinoamérica llegará Bel-Air.