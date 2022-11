Muere Leslie Phillips, voz del Sombrero Seleccionador en ‘Harry Potter’, a los 98 años

El mundo mágico de Harry Potter vuelve a estar de luto con el fallecimiento del actor que prestó su voz para el icónico Sombrero Seleccionador en la saga del joven mago. Leslie Phillips murió el pasado 7 de noviembre a los 98 años de edad.

La noticia la dio a conocer su agente Jonathan Lloyd, quien reveló que el actor falleció “en paz durante su sueño”. Asimismo Zara Carr, viuda de Leslie, habló con el medio británico The Sun sobre la muerte de su esposo.

“He perdido a un esposo maravilloso y el público ha perdido a un gran showman. Él era simplemente un tesoro nacional. La gente lo amaba”, comentó Zara Carr a The Sun. De igual manera compartió un recuerdo de cuando contrajo matrimonio con Leslie Phillips.

“Cuando nos casamos, me presentó descaradamente a la prensa como miembro de la realeza, insistiendo en que yo era la nueva Zara Phillips y que estaba emparentada con la Reina”.

El actor sobrevivió un derrame cerebral en 2015 que casi termina con su vida en aquel entonces. Aparte de participar en la franquicia de Harry Potter Leslie se desempeñó en la industria del entretenimiento durante cinco décadas.

¿Quién era Leslie Phillips?

Leslie Philips era un actor que se especializaba en interpretar personajes cómicos. Nació en 1924 en Inglaterra y desde una edad temprana se interesó en el mundo de la actuación.

Logró obtener su debut en la industria cinematográfica en 1938 con la película Lassie From Lancashire. Sin embargo, los eventos de la Segunda Guerra Mundial lo obligaron a que abandonará su carrera artística por un tiempo.

Así que al regresar de su servicio militar solo participaba en pequeños roles en la televisión inglesa, hasta que en 1959 participó en la comedia de radio The Navy Lark. Aquella interpretación lo hizo muy popular entre la población británica.

Su tiempo en la radio duró hasta en 1963, lo que obligó al actor a regresar a la pantalla grande con películas como Father Came Too (1964), You Must Be Joking! (1965), Don’t Just Lie There, Say Something! (1974), entre otros.

Sin embargo uno de sus papeles más llamativos fue el del Sombrero Seleccionador en la franquicia de Harry Potter. Siendo su participación más recordada en la cinta de 2001 titulada La Piedra Filosofal.

Después de su participación en el mundo mágico continúo actuando en series de televisión y películas como en Lara Croft: Tomb Raider (2001) protagonizada por Angelina Jolie. En el año de 2006 fue nominado al premio BAFTA por su participación en la cinta Venus del mismo año.

Datos curiosos del Sombrero Seleccionador de Harry Potter

En marco de la muerte de Leslie Philips, te contamos un poco sobre el personaje que interpretó en las primeras películas de Harry Potter.

El Sombrero Seleccionador es un ‘personaje’ para los nuevos estudiantes que entran en la escuela de brujería y hechicería de Hogwarts. La función de este artículo mágico en Hogwarts es colocar a los de nuevo ingreso en las cuatro casas del colegio: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.

En la cinta protagonizada por Daniel Radcliffe podemos ver como el Sombrero Seleccionador lo asigna en la casa de los valientes (Gryffindor) y a su contrincante Draco Malfoy en Slytherin.

Para refrescar tu memoria de Harry Potter, te contamos un par de datos curiosos del Sombrero Seleccionador: