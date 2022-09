Rey Carlos III: ¿A cuánto asciende realmente la fortuna total de la familia real?

La muerte de la reina Isabel II está provocando una ola de dolor en todo el mundo y paralizando partes del Reino Unido antes de su funeral de Estado el próximo lunes 19 de septiembre. De manera menos visible, también puso en marcha una reestructuración total de las finanzas de la familia real.

Establecidas oficialmente en 1337, las principales propiedades que ayudan a financiar la monarquía británica ahora sirven a una nueva generación de los Windsor. No se trata de una transferencia de riqueza ordinaria, ya que las diversas herencias siguen caminos establecidos durante siglos y posesiones tan variadas como oficinas en Londres, el fondo marino del Reino Unido y una prisión.

El rey Carlos III, de 73 años, ahora tiene derecho como soberano de Gran Bretaña a una parte de los ingresos de Crown Estate, la mayor de las entidades de inversión vinculadas a la monarquía del Reino Unido, así como de una propiedad privada, el Ducado de Lancaster. Mientras tanto, su hijo mayor, Guillermo, de 40 años, heredó el Ducado de Cornualles, después de suceder a su padre como príncipe de Gales y siguiente en la línea de sucesión al trono.

Riqueza real: Crown Estate y los ducados

El Crown Estate y los ducados reales supervisan activos totales de alrededor de 18 mil 200 millones de euros (unos 21 mil millones de dólares) y sus valores aumentaron un 70 por ciento en promedio durante la última década, según datos compilados por Bloomberg. Eso refleja en gran medida el aumento de los precios de la tierra y las propiedades.

“Es todo un concepto comercial”, dijo David Haigh, director ejecutivo de la consultora Brand Finance, sobre los activos reales. “Tienen todos estos activos tangibles y costos operativos”.

Los cambios ilustran los antiguos arreglos financieros de la monarquía británica, que operan de una manera totalmente diferente a la fortuna de la mayoría de las batallas por la herencia. Por un lado, los activos más valiosos ni siquiera son propiedad de la realeza.

La monarquía británica y sus posesiones, incluidas las joyas de la Corona y la Colección Real de Arte, pertenecen al soberano gobernante, pero no son propiedad privada de este y no pueden venderlas para beneficio personal. El nuevo jefe de estado del Reino Unido no paga impuestos de sucesiones por ellos ni por nada que reciba del patrimonio personal de su madre.

El rey Carlos y su familia reciben fondos para sus deberes oficiales a través de la Subvención Soberana, una suma global anual derivada de un acuerdo de 1760 entre el monarca y el gobierno británico. Por lo general, es tanto como una cuarta parte de las ganancias de Crown Estate, cuyas participaciones incluyen Regent Street, un popular destino minorista que cuenta con tiendas de moda de alta gama y la tienda de juguetes Hamleys.

La subvención para el año hasta marzo de 2023 es de 86.3 millones de libras esterlinas (unos 102 mdd), sin cambios con respecto al periodo de 2022, cuando la mayor parte de los ingresos se destinaron al mantenimiento de los palacios reales y la compensación del personal. Un portavoz de Crown Estate lo describió como un “negocio único con una cartera diversa”, y señaló que las ganancias que ha generado para la nación ascienden a 3 mil millones de euros en los últimos 10 años.

La fortuna y propiedades de la familia real

Las ganancias del Ducado de Lancaster, que posee 18 mil 481 hectáreas (45 mil 667 acres) de tierra en Inglaterra y Gales, generan ingresos para el soberano del Reino Unido y han ayudado a financiar las actividades de otros miembros de la realeza británica.

Incluyen al príncipe Andrew, de 62 años, el segundo hijo de la reina Isabel II, quien resolvió una demanda estadounidense a principios de este año por una suma no revelada por afirmaciones de que fue uno de varios hombres a quienes Jeffrey Epstein “prestó” a Virginia Giuffre por abuso sexual. Ha negado constantemente las acusaciones.

El Ducado de Cornualles, unas 53 mil hectáreas de tierra, principalmente en el suroeste de Inglaterra, así como la prisión de Dartmoor, proporciona un acuerdo de financiación similar para el príncipe de Gales y su familia. El rey Carlos III, por ejemplo, apoyó previamente al príncipe Harry, de 38 años, y a Meghan Markle, de 41, con millones de libras antes de que dejaran sus deberes reales en los últimos años y se mudaran a Estados Unidos.

Si bien ambos ducados reales publican cuentas anuales, ninguno proporciona un desglose completo de los arreglos de financiación para los miembros individuales de la familia real. Los ducados han informado ingresos distribuibles por un total de alrededor de 430 millones de euros durante la última década, según datos compilados por Bloomberg.

“La verdadera pregunta es si hay un beneficio económico de incremento para el Reino Unido frente al costo de la familia real”, dijo Haigh, cuya firma ha estimado que la monarquía británica aporta más de mil millones de libras esterlinas al año a su nación. “Parece que están manejando la transición muy bien desde el punto de vista de la propaganda, creando mucha empatía con Carlos y Camilla, así como con Guillermo y Kate”.

Una entrega perfecta no significa que no habrá cambios. A los miembros del personal de Clarence House, la residencia anterior del rey Carlos, se les ha dicho que algunos despidos son “inevitables”, informó The Guardian, lo que se suma al escrutinio sobre el nuevo soberano que incluye la idoneidad de sus bolígrafos.

Reina Isabel tenía su propia fortuna personal

La reina también tenía su propia fortuna personal, en parte a través de los bienes heredados de sus padres, incluida su residencia en Balmoral, donde falleció. Tenía un patrimonio neto de alrededor de 400 millones de euros, que abarcaba una de las colecciones de sellos y establos de caballos más grandes del mundo, además de sus propiedades inmobiliarias, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Como monarca, el rey Carlos está exento del impuesto de sucesiones sobre los bienes que recibe en el testamento de su madre. Él y la reina han pagado impuestos sobre la renta y las ganancias de capital sobre los fondos de sus propiedades privadas en virtud de acuerdos alcanzados hace casi dos décadas con el gobierno del Reino Unido a medida que aumentaba la presión sobre quién pagaría para restaurar el Castillo de Windsor después del incendio de 1992.

Al igual que con otros miembros de la realeza, los detalles precisos del destino de la fortuna personal de la reina probablemente permanecerán en secreto. Un juez de Londres tiene una caja fuerte que contiene más de 30 sobres que son los testamentos de miembros fallecidos de la familia real británica que datan de hace más de un siglo.

El testamento del príncipe Felipe, el difunto esposo de la reina Isabel II que murió el año pasado a los 99 años, permanecerá sellado durante casi un siglo. Las autoridades fiscales del Reino Unido “podrán ver los detalles” de cualquier arreglo financiero en el testamento de la Reina, dijo Dan Neidle, fundador de la firma de asesoría sin fines de lucro Tax Policy Associates. “El público británico no lo hará”.