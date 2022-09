Funeral de reina Isabel II: Hoteles de Londres suben precios hasta 30%

Si quieres reservar una habitación de hotel en Londres antes del funeral de Estado de la reina Isabel II, prepárate para pagar.

El precio promedio de una habitación de hotel en Londres este fin de semana es 30 por ciento más caro que en el mismo fin de semana de 2019, y 39.5 por ciento mayor que el año pasado, cuando los viajes aún estaban deprimidos por la pandemia del COVID-19, según datos de la web de viajes Trivago remitidos a Bloomberg. Las búsquedas se han duplicado desde entonces en comparación con el mismo periodo de 2019, según Trivago.

Los hoteles de Londres han registrado un aumento de las reservas, y algunos de los más prestigiosos están completamente reservados en vísperas del funeral, que se realizará el lunes en la Abadía de Westminster. Se espera que asistan la familia real, los líderes políticos británicos y jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, así como miles de personas que quieren presentar sus respetos a la monarca más longeva de Gran Bretaña. El lunes fue declarado festivo, por lo que muchos trabajadores tienen el día libre.

“Estamos viendo tasas de ocupación hotelera en porcentajes que rondan el 90″, afirma Tim Hentschel, cofundador y director ejecutivo de HotelPlanner, una plataforma de reservas para grupos. Dice que en esta época del año la tasa de ocupación se ubica a mediados del 70 por ciento.

Los precios de las habitaciones de algunos hoteles se duplican a partir del viernes, según Hentschel. Los hoteles de categoría superior son un producto especialmente atractivo en términos de aumento de precios y demanda, puntualizó.

Por ejemplo, el Corinthia London, de 283 habitaciones, que se encuentra a poca distancia a pie del Palacio de Buckingham, está completo el domingo y el lunes, confirmó una portavoz. The Goring, donde Kate Middleton se preparó para su boda con el Príncipe Guillermo, también parece estar lleno.

Los hoteles de lujo que aparecen con frecuencia en las listas de los mejores hoteles del mundo, como Claridges, The Connaught y The Langham, figuran como totalmente reservados en sus sitios web, aunque los hoteles recomiendan llamar para ver si hay cancelaciones. Los hoteles que no están llenos tienen tarifas más caras que un domingo normal de septiembre.

Una estadía el domingo por la noche en el Hotel Montcalm en la City de Londres, el distrito financiero tradicional, costará 480 libras (561 dólares) por noche en una habitación doble de lujo. La misma habitación una semana después cuesta 276 libras. El hotel londinense de 5 estrellas en Leicester Square, más conocido por su proximidad al distrito de los teatros que por los palacios, tiene habitaciones por 889 libras el domingo, pero 669 libras una semana después, el 25 de septiembre. Estos precios llegan en un momento ya caro para visitar la capital británica: las tarifas de las habitaciones de hotel subieron a un máximo histórico en junio de este año.

Los hoteles no necesariamente están aumentando sus tarifas, pero es posible que se estén quedando sin habitaciones de nivel de entrada. En el Mandarin Oriental Hyde Park, por ejemplo, la opción más barata disponible este fin de semana en el sitio web comienza en 2 mil 500 libras por una habitación de 60 metros cuadrados. El 25 de septiembre, se ofrecen habitaciones de 34 metros cuadrados por mil 300 libras.

Se espera que los alrededores de la Abadía de Westminster, donde se llevará a cabo el funeral, estén muy concurridos. La oficina del gabinete del Reino Unido advierte que se esperan grandes multitudes en el centro de Londres. El periódico The Sun informó que las personas que quieran presentar sus respetos a la reina mientras su féretro yace en Westminster Hall podrían tener que esperar hasta 12 horas en una cola de tres kilómetros de largo.

Se calcula que 200 mil personas visitaron Westminster Hall para presentar sus respetos a la Reina Madre en su funeral en 2002. El último funeral de Estado en el Reino Unido fue el de Winston Churchill en 1965. Más de un millón de personas se reunieron a lo largo del recorrido de su cortejo fúnebre.